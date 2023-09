Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : le moment de nostalgie pittoresque de Harshad Chopda, Pranali Rathod alias AbhiRa gagne le cœur des fans [Check Reactions]

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a retenu l’attention de tous. Les gens parlent tous de la série, de #AbhiRa et de la belle histoire d’amour. Les derniers épisodes de la série ont reçu une réponse positive. Abhimanyu et Akshara se réunissent enfin après une longue période et les fans ont hâte de voir la grande cérémonie de mariage de #AbhiRa dans la série.

Les Birla et Goenka préparent actuellement le mariage. Les épisodes actuels de #AbhiRa se sont révélés très beaux. Les fans adorent le calme qui règne dans cette nouvelle histoire d’amour. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment la scène automobile d’Abhimanyu et Akshara leur rappelle leurs moments passés.

On voit Akshara sortir de sa voiture lorsque son sari pallu reste coincé dans la portière de la voiture et c’est ce qui s’est passé dans la scène plus tôt avant leur premier mariage. Abhimanyu et Akshara se souviennent de leurs moments et sont heureux. Pourtant, les fans ont adoré l’épisode plein de nostalgie.

Les fans saluent la performance de Harshad et Pranali

Les gens adorent la façon dont Harshad Chopda et Pranali Rathod interprètent si bien ces scènes. Ils adorent l’équilibre des émotions décrit dans la série. Les fans qualifient Harshad et Pranali d’interprètes phénoménaux.

L’un des utilisateurs a écrit : « Tout mon putain de cœur !!! J’ai attendu que cette chanson et ce moment reviennent pendant très longtemps ! Tout comme Jaaniye est l’identité d’OG #AbhiRa, « Pyar hua » apporte aussi l’essence de ce qu’ils sont vraiment !#Harshali sont phénoménaux, et les FB sont nostalgiques !#yrkkh »

Un autre utilisateur a écrit : « Un mot qui décrit l’épisode d’aujourd’hui – NOSTALGIQUE. La façon dont un épisode a rappelé tant de souvenirs. ENFIN, Akshu a entendu le vn cette fois, qu’elle avait manqué la dernière fois – un ddp non résolu. Sans oublier… Oye Hoye n Chanson de Sanam. Pourquoi les créateurs ? #yrkkh #AbhiRa #Harshali »

Un utilisateur sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a écrit : « Hayeeee. Mon #AbhiRa et leurs moments ! Pyar hua chupke se.

Oui oui oui, Humein bhi aapse pyar hua mes pois de senteur ! #yrkkh »

Regardez les célébrations de Ganesh Chaturthi sur les plateaux de YRKKH :

Harshad Chopda et Pranali gagnent sûrement les cœurs. Cependant, les informations selon lesquelles ils auraient quitté la série après la rumeur ont laissé tout le monde déçu. Mais rien n’a encore été confirmé concernant ce saut.