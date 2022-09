Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: L’augmentation des différences dans la vie d’Akshara-Abhimanyu pour des rebondissements et des TRP laisse les fans d’AbhiRa TRÈS PERTURBÉS [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai mettant en vedette Harshad Chopda et Pranali Rathod devient de plus en plus déroutant pour les fans avec les nouveaux rebondissements que les fabricants ont apportés à Abhimanyu et Akshara alias AbhiRal’histoire d’amour. Ainsi, il y a quelques semaines, les créateurs de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont introduit une piste de séparation entre Abhimanyu et Akshara. Cela avait laissé les fans en colère à peu près la même chose. Récemment, ils ont tous deux eu une scène de confrontation qui a donné de l’espoir à Les fans d’AbhiRa pour des retrouvailles heureuses et pleines d’émotion. Cependant, les fabricants ont apporté plus de rebondissements à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et il semble, Abhi et Akshu se dirigent vers une autre séparation.

Entertainment News: les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont bouleversés

Tout d’abord, lorsque les créateurs ont apporté le morceau de séparation dans Harshad Chopda et Pranali Rathod avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les fans étaient tristes et ont dit adieu aux tourtereaux. Ils attendaient avec impatience les versions 2.0 d’Abhimanyu et d’Akshara. Abhimanyu et Akshara de Harshad et Pranali forment l’un des couples les plus célèbres et les plus aimés de la télévision indienne. Les différences entre eux augmentent de jour en jour. Et maintenant, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu donner un gros choc aux Goenkas et Akshara. Il fera de nouveau arrêter Kairav.

Les créateurs de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont partagé le message de la réunion d’AbhiRa :

Akshara avait laissé les preuves de l’innocence de Mayank Arora alias Kairav ​​dans la chambre d’Abhimanyu. Elle avait hâte de prouver l’innocence de son frère à Abhimanyu et aux Birlas. Akshara était tout décoré et avait hâte de retrouver Abhimanyu, mais il a plutôt largué une bombe en déclarant Kairav ​​un tueur devant les médias. Et maintenant, une promo devient virale qui fait allusion à une autre séparation d’AbhiRa. Tout cela a laissé les fans en colère, confus et bouleversés. Découvrez les réactions ici :

Les deux ont également tort et les deux ont maintenant commis des erreurs, cvs a sacrifié le concept à un accord pour donner à abhi une preuve solide de sa colère, et amener abhi Media à donner la colère d’akshu également afin qu’ils soient tous les deux au même niveau de MU #yrkkh #abhira Alshayma (@Alchayma2) 22 septembre 2022

Tout le monde essaie de justifier leurs povs stans mais en tant que #AbhiRa fan je les ai perdus.#Yrkkh pic.twitter.com/TX1GDzToSB punsandali nimsara (@punsandalinims1) 22 septembre 2022

Le personnage ya dono ka détruit hua hai, en passant par les kaands passés et présents. Ya kisi ka nahi hua. Si vous voulez utiliser le mot détruit, vous devez l’utiliser pour les deux. Ou bien arrêter d’utiliser ce mot au hasard pour un personnage et accepter les deux comme imparfaits ? #yrkkh #AbhiRa Parul Narang (@narang_parul) 22 septembre 2022

Eh bien, DKP n’a pas été très doué pour montrer de la romance, célébrer des festivals ou créer de vrais méchants cette saison, mais ils savent certainement comment briser les cœurs ! C’était donc le vrai face-à-face ! ? J’ai adoré l’épisode ..! #AbhiRa #yrkkh Priyanka (@priyanka8803) 22 septembre 2022

Je l’ai dit .. une séparation typique arrive pour le trp, personne ne m’a cru, c’est parti #yrkkh #AbhiRa https://t.co/UoQkp3QS4W Alshayma (@Alchayma2) 22 septembre 2022

la logique derrière ce qui se passe rn. Je veux que tout ce drame ait un sens à la fin de ce morceau. Sinon, alors kasam se dit que tout cela va avoir l’air si stupide. Les fans de Kyuki ki ummeedein Poori naa ho, CHALEGA. Par show ki quality girr jaaye, YE BILKUL NAHI CHALEGA !#AbhiRa #yrkkh astrophile ? (@notaphamousgurl) 22 septembre 2022

Les créateurs ont brossé un tableau si rose de la séparation et nous étions idiots de les croire. Ils ont dû inclure le frère muet dans l’image alors qu’il ne pouvait s’agir que d’environ #AbhiRa et Khéras. C’est là qu’ils ont tout gâché. Aur maango séparation pistes ?? #yrkkh #AbhimanyuBirla Parul Narang (@narang_parul) 22 septembre 2022

Plz pas de piste de divorce pour #Abhira ne ruine pas l’essence, ils sont différents, je sais qu’ils ont des défauts, mais ce divorce et encore une fois ce truc shadi ne leur conviendra jamais. Et je déteste les pistes de mariage, elles sont ennuyeuses #yrkkh https://t.co/4e1J8bDqM2 (@ map110986) 22 septembre 2022

Un si bon spectacle comment peuvent-ils ruiner l’après-mariage ? Mon #Abhira massacré brutalement. Je me sens super mal pour #harshali Akorshi (@Akorshi) 22 septembre 2022

AK retournera à Maurice avec les frères et sœurs Kheera, jusqu’à ce qu’Abhimanyu apprenne que KV est innocent et comprendra toute l’histoire, Ak ne sera plus à Udaipur ?#yrkkh #AbhiRa Sanskruti (ère inactive) (@engg_sanu) 22 septembre 2022

#abhira sérieusement besoin d’apprendre à communiquer correctement en général et aussi en tant que couple marié. Akshu avait la dernière copie des preuves et vient de la laisser là dans la chambre d’Abhi ? Elle n’a pas pensé à aller à l’hôpital pour chercher Abhi et lui parler en personne ? ?? ??? #YRKKH pic.twitter.com/HvVnZcTwHc Apparemment ? (@seem_itv) 22 septembre 2022

Pour les non-initiés, c’est à cause de l’état du Dr Kunal Khera (Mrunal Jain) qu’Akshara a quitté Abhimanyu. Le premier utilise le talent d’Akshara pour sa sœur et peut aller jusqu’au bout pour la même chose. Comme si les Birlas ne suffisaient pas, les Kheras s’avèrent être un gros obstacle dans la vie d’AbhiRa.