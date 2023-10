Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : la star de Choti Sarrdaarni, Anita Raj, confirmée pour rejoindre Harshad Chopda, émission Pranali Rathod

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a attiré toute l’attention en raison de ses rebondissements intéressants. La série ferait un saut de génération, après quoi Harshad, Pranali alias AbhiRa quittera la série. Cela a déçu les fans car ils étaient heureux de voir Abhimanyu et Akshara enfin se réunir dans la série après la mort d’Abhinav. Il a été rapporté que Harshad quitterait la série en premier.

La récente promotion de l’accident de voiture d’Abhimanyu et Abhir a également confirmé d’une certaine manière la sortie de Harshad. Mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet. Il a été rapporté qu’il tournerait pour le dernier épisode le 30 octobre et plus tard, il a été dit que sa sortie avait été reportée.

Il y a quelques jours, il a été rapporté que Harshad, Pranali et d’autres acteurs tourneraient pour le dernier épisode le 10 novembre. Postez qu’il y aura de nouveaux acteurs pour faire avancer la nouvelle histoire de la série. Alors que l’on parle beaucoup des acteurs principaux après le saut, le producteur Rajan Shahi a confirmé l’entrée d’une actrice de soutien après le saut.

Anita Raj rejoint YRKKH

Oui, en parlant à Etimes, Rajan Shahi a révélé que Choti Sarrdaarni l’actrice Anita Raj est prête à participer Ouais Rishta Kya Kehlata HaiC’est la nouvelle saison. C’est sûrement une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Eh bien, cela confirme également qu’il y aura un bond et nous nous attendons à de nouvelles entrées dans la série. En ce qui concerne les acteurs principaux, selon les rapports, Fahmaan Khan, Randeep Rai, Shaheer Sheikh et Karan Wahi auraient été approchés pour être les acteurs principaux masculins.

Cependant, Shaheer et Fahmaan ont récemment démenti ces informations. En parlant des rôles principaux féminins, Tejasswi Prakash, Anushka Sen, Jannat Zubair, Helly Shah et Mahima Makwana auraient été approchés pour le saut après l’émission.

Mahima Makwana a récemment réagi à ces informations et a précisé qu’elle n’avait reçu aucun appel des créateurs de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai.