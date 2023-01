Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Karishma Sawant alias Aarohi se lance dans une longue discussion sur les réseaux sociaux avec un troll ; c’est ce que nous savons

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus populaires sur ITV. À partir de maintenant, il a dépassé Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sur la liste Ormax. Maintenant, les fans de la série n’aiment pas le personnage d’Aarohi. L’actrice Karishma Sawant joue le rôle. Comme nous le savons, Abhimanyu (Harshad Chopda) est maintenant avec Aarohi et s’occupe de son enfant. Elle a une bonne maison et une bonne carrière. D’autre part, Akshara (Pranali Rathod) vit modestement avec son fils à Pathankot. Les Birla ont jeté Akshara hors de la maison après la mort de Neil. Elle a trouvé un ami à Abhinav, (Jay Soni).

Il semble qu’un fan d’Akshara ait laissé un emoji de clown sur l’une des machines virtuelles faites d’Aarohi. Il semble que cela ait exaspéré l’actrice Karishma Sawant. Nous ne savons pas quelle est la vérité exacte, mais il semble qu’elle l’ait rendue à l’ennemi. Un utilisateur des médias sociaux a partagé l’intégralité du fil sur Twitter.

Réaction de THE KARISHMA SAWANT “Juste sur un visage de clown” Elle vient de réagir sur la vm KS partagée d’AR & AB & en réponse 2 que karishma s’est moquée de son visage & elle ne s’est pas arrêtée là ? Veuillez suivre les détails du fil Partager ce bc c’est un nouveau niveau de bas selon moi #yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/oz5rkYUtpQ Sarah Waqar (@SarahWaqar07) 23 janvier 2023

Même elle a précisé qu’elle ne faisait pas de son visage, elle critique le PERSONNAGE mais Karishma a continué à l’INSULTER Ci-dessous les deux captures d’écran#yrkkh #AbhiRa #HarshadChopda #PranaliRathod pic.twitter.com/oluS7LMVe2 Sarah Waqar (@SarahWaqar07) 23 janvier 2023

Après avoir commencé cette clownerie en dm, elle a mis une histoire puis a dit à cette fille qu’elle n’était plus commune. Ça s’annonce menaçant ! –#yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod #YehRishtaKyaKehalataHai #AbhiRa pic.twitter.com/WcJlQNZBW0 Sarah Waqar (@SarahWaqar07) 23 janvier 2023

Après que cette fille ait essayé de mettre fin à la conversation, Karishma ne s’est pas arrêtée là et est allée de l’avant et l’a appelée un JOKER, a également dit qu’elle n’aimait pas son visage plusieurs fois et quand cette fille a essayé de s’arrêter. Elle a demandé “jali ab” #yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod #YehRishtaKyaKehalataHai #AbhiRa pic.twitter.com/rTcIPkhSyv Sarah Waqar (@SarahWaqar07) 23 janvier 2023

Tout l’épisode ci-dessus était juste parce que cette fille a réagi avec un visage de clown sur la VM d’Arohi. La jeune fille a déclaré qu’elle n’avait jamais été confrontée à une telle humiliation de toute sa vie, même avec des “roturiers” –#yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod #YehRishtaKyaKehalataHai #AbhiRa Sarah Waqar (@SarahWaqar07) 23 janvier 2023

Eh bien, Karishma Sawant n’est pas la seule actrice à avoir fait face à ce genre de choses. Neil Bhatt est allé à la télévision nationale pour dire que les gens souhaitaient qu’Aishwarya Sharma alias Pakhi meure par COVID-19 car ils n’aimaient pas le personnage. Les stars de Yeh Hai Chahatein ont dû faire un pas en avant pour leur collègue lorsqu’il a été moqué sur les réseaux sociaux.