Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Karishma Sawant alias Aarohi reçoit un message haineux d'un enfant en DM ; l'actrice dit : "Peu importe à quel point c'est dur..."

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Harshad Chopda et Pranali Rathod jouer les premiers rôles avec Karishma Sawant, Paras Priyadarshan et d’autres dans des rôles clés également. L’histoire tourne autour Akshara, Abhimanyu et Aarohi aux côtés des membres de la famille Goenkas et Birla. Alors que Pranali est jumelé avec Harshad à l’écran, récemment, Karishma a été jumelé avec Paras qui joue Neil, le frère cadet d’Abhimanyu. Le drame est à son apogée alors qu’Aarohi et Neil sont de retour à Birla Mansion. Aarohi crée un fossé entre Akshara et le reste des membres de la famille Birla. AbhiRa obtient tout l’amour avec les personnages de l’ombre grise obtient la haine, en particulier Aarohi de Karishma Sawant.

L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai reçoit un message haineux en DM

Karishma Sawant a pris sa poignée Instagram et a partagé quelques captures d’écran et a également écrit une note sincère sur la réception d’un message de haine de l’enfant. Il se trouve que Karishma a reçu un DM dans lequel un jeune fan de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai l’a traitée de psychopathe et l’a également maltraitée. La jeune fille l’a critiquée pour avoir justifié le personnage d’Aarohi et l’a également qualifiée de psychopathe obsédée par elle-même. Il semble que la jeune fan déteste Aarohi à cause de son personnage et elle a également attaché cette haine à Karishma. Karishma Sawant fait souvent la une des journaux dans Entertainment News car Aarohi se fait détester pour ses actes dans la série.

Karishma Sawant écrit une note sur la réception d’un message de haine

Karishma Sawant alias Aarohi a vérifié le compte de la personne qui lui avait envoyé des messages répugnants et a été choquée de voir un jeune enfant lui envoyer des messages haineux. Elle a partagé une capture d’écran de la photo de l’enfant à partir de son compte et lui a souhaité de se rétablir bientôt. Plus tard, Karishma a écrit une note sincère disant qu’elle avait attendu et réfléchi avant de publier le DM et la photo. Cependant, dit-elle, “peu importe à quel point cela peut être dur, mais aborder la vérité amère de notre société, en particulier lorsqu’elle vient des jeunes générations, ne peut jamais se tromper”.

Karishma a déclaré qu’il est également de la responsabilité des parents de savoir et d’empêcher leurs enfants d’être sur les applications auxquelles ils sont autorisés, ce qui finirait par arrêter la cyberintimidation éhontée.

Découvrez les histoires Instagram de Karishma Sawant ici :

Karishma a également partagé le revers de son parcours d’actrice en disant qu’elle reçoit également beaucoup d’amour. Voici sa récente histoire Instagram:

Plus tôt, dans l’une de ses interviews, Karishma Sawant avait parlé de la haine en ligne. Karishma a déclaré qu’elle comprenait que les gens la détestaient pour le personnage et a déclaré que son seul objectif était d’améliorer son art. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Aarohi planifier un complot contre Akshara.