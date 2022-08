Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Karishma Sawant alias Aarohi avoue s’être « vantée » de sa co-vedette Harshad Chopda alias Abhimanyu entre amis ; Voici pourquoi

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fait partie des émissions les plus regardées. Mettant en vedette Pranali Rathod comme Akshara, Harshad Chopda comme Abhimanyu et Karishma Sawant comme Aarohi – le spectacle est parmi les spectacles les plus populaires de tous les temps. Même dans les charts TRP, il fait partie des cinq premiers. Le casting vedette est aimé de tous. Alors que les protagonistes, Akshara et Abhimanyu sont aimés pour leur chimie, Aarohi qui joue le personnage négatif a une base de fans spéciale pour elle-même. Maintenant, dans une récente interview, Karishma Sawant a expliqué comment Harshad Chopda s’est avéré être chanceux pour elle.

Karishma Sawant parle franchement de son rôle négatif d’Aarohi dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Dans une interview avec India Forums, Karishma Sawant a déclaré que Harshad Chopda s’était avéré avoir de la chance pour elle et que c’était grâce à lui qu’elle pouvait confortablement assumer le rôle d’Aarohi. Karishma Sawant a déclaré qu’elle avait fait un test simulé avec un autre acteur avant Harshad Chopda, mais quelque chose n’a pas cliqué. Comme elle l’a fait avec Harshad, elle pouvait facilement incarner le personnage d’Aarohi.

Pourquoi s’est-elle vantée d’Harshad Chopda ?

Elle a également mentionné qu’elle avait l’habitude de se vanter de travailler avec lui parmi ses amis. Elle a déclaré: “Au début, lorsque j’ai signé l’émission, j’avais l’habitude de me vanter dans le cercle de mes amis d’avoir fait une émission avec le Harshad Chopda. Mes amis et collègues étaient extrêmement heureux de la même chose. Quand j’ai commencé à tourner avec lui, J’ai acquis beaucoup de connaissances simplement en le remarquant et en l’observant. Ce fut une expérience brillante jusqu’à présent.”

Scénario de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Le spectacle a actuellement Abhimanyu et Akshara étant tous amoureux et mignons en tant que couple marié. Abhi a organisé une fête glamour pour Akshara pour fêter son anniversaire.