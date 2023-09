Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Jay Soni réagit aux comparaisons entre lui et Harshad Chopda ; dit : « J’étais là… »

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est sans aucun doute l’une des émissions les plus appréciées. Il existe depuis 15 ans mais, encore aujourd’hui, il figure parmi les cinq meilleurs spectacles des charts TRP. Le spectacle fait actuellement parler de lui en raison des rumeurs autour du saut dans le spectacle. On dit que la série fera un saut de génération et Harshad Chopda, Pranali Rathod quittera le spectacle. Cependant, rien n’est encore confirmé.

Récemment Jay Soni a quitté le spectacle. Il a joué le rôle d’Abhinav dans la série qui était le mari d’Akshara. Son personnage était aimé de beaucoup et sa chimie avec Pranali Rathod a reçu beaucoup d’amour. La mort d’Abhinav a été déchirante et beaucoup étaient en colère contre les créateurs pour avoir terminé son personnage avec une scène de mort.

Jay Soni a été critiqué pour avoir joué Abhinav

Cependant, certains fervents fans d’Abhimanyu et d’Akshara étaient heureux de la mort d’Abhinav. Ils voulaient que #AbhiRa revienne. Beaucoup ont même trollé Jay Soni alias Abhinav pour s’être interposé entre #AbhiRa. Cependant, Jay a également beaucoup aimé jouer à Abhinav. Jay a toujours été comparé à Harshad pour savoir qui était le meilleur père pour Abhir. Les gens ont également demandé qui était le meilleur leader.

Jay Soni réagit après avoir été comparé à Harshad Chopda

Maintenant, dans une interview avec TellyChakkar, Jay a parlé des comparaisons faites entre lui et Harshad Chopda. Il a dit qu’il n’avait jamais prêté attention à toutes ces comparaisons. Il était toujours là pour faire son travail.

L’acteur a ajouté : « J’essayais toujours de rendre mon personnage plus beau et plus performant. En tant qu’acteur, si je fais attention à toutes ces choses, je ne pourrai pas jouer. »

En parlant des rumeurs de saut de génération, Pranali Rathod alias Akshara a finalement réagi aux rumeurs de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai faire un saut de génération. S’adressant aux médias, elle a déclaré qu’elle n’avait aucune idée d’une telle évolution.

Regardez l’équipe de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai célébrer Ganesh Chaturthi :

Karishma Sawant, alias Aarohi, et Ami Trivedi, alias Manjari, en ont également parlé à BollywoodLife et ont déclaré qu’eux aussi n’avaient aucune idée du saut et n’avaient rien appris pour l’instant.