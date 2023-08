Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a attiré l’attention de tous avec son scénario intéressant. Le spectacle a été parmi les cinq meilleurs spectacles sur les cartes TRP et la raison doit être les rebondissements incroyables. L’histoire d’amour d’Akshara et d’Abhimanyu a pris une tournure différente après la mort de Neil et nous avons vu l’entrée d’Abhinav. Jay Soni est entré en tant qu’Abhinav Sharma et c’était un régal de le regarder avec Akshara et Abhir.

La famille Sharma était si belle ensemble et le lien qu’ils partagent a touché les cœurs. Alors qu’il y en avait quelques-uns qui manquaient à Akshara-Abhimanyu, mais la famille Sharma a reçu tout l’amour.

La chimie de Jay Soni avec Pranali Rathod et l’enfant acteur Shreyansh Kaurav est trop mignonne pour être manipulée à l’écran. Abhinav a traversé beaucoup de choses récemment dans la série, la garde d’Abhir étant confiée à Abhimanyu. Jay, qui jouait Abhinav, a parlé de la scène la plus émotionnellement épuisante de la série.

Jay Soni sur la scène émotionnellement épuisante

S’adressant exclusivement à BollywoodLife, il a déclaré: « La scène Abhir ka jo tha uska jo phase tha où nous apprenons à connaître son état cardiaque qui était très difficile. C’était difficile de décrire cette émotion. J’ai reçu beaucoup de messages de fans pour cette scène. Les gens disaient que la façon dont vous jouiez, vous l’avez cloué. Donc, j’étais tellement impliqué dans les scènes que je devais faire des pauses. J’avais l’habitude de dire que je tremblais et s’il vous plaît, donnez-moi une pause. Vous pleurez et alors vous êtes dans cette zone. Mera body shiver karne lag jata tha. »

« Pour moi, chaque jour après avoir fait mes valises, c’était si lourd pour mon cœur, mon corps de rentrer à la maison parce que j’étais rempli d’émotions. Les gens sentent que c’est un travail d’acteur mais à l’intérieur, nous sommes tous remplis d’émotions. C’était tellement lourd sur J’ai pleuré toute la journée avec cette scène. J’étais avec ces émotions et donc c’était très difficile. Une fois, j’ai complètement arrêté et j’ai dit à l’équipe de faire d’autres scènes jusqu’à ce que je récupère « , a-t-il ajouté. .

Jay sur le tournage de la scène de la mort

Jay Soni a également parlé de ses sentiments alors qu’il tournera pour la scène de la mort d’Abhinav. Il a partagé : « Je ne suis jamais mort dans aucune de mes émissions. C’est la première fois et c’est donc un sentiment étrange. Pour être très honnête, je suis quelqu’un de très pragmatique. Je ne m’attache jamais à aucun personnage, mais je ne le fais pas. » Je ne sais pas comment mais je suis attaché à Abhinav. Marne wala scène mujhe abhi tak sombrer dans hua bhi nahi hai. Je suis très content et satisfait de mon parcours dans la série mais quand la fin arrive on se sent un peu. »