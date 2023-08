Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Jay Soni exprime son bonheur d’avoir trouvé l’amour pour Abhinav ; dit: ‘C’était magique’ [Exclusive]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai bénéficie d’un énorme nombre de fans. C’est l’une des émissions de télévision les plus anciennes et pourtant le public ne s’en lasse jamais. Il occupe toujours une place parmi les cinq meilleures émissions des charts TRP. Actuellement, Harshad Chopda et Pranali Rathod alias Abhimanyu-Akshara sont à la tête de l’histoire. Les créateurs de la série ont toujours apporté des rebondissements incroyables dans la série. C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas s’ennuyer avec le spectacle. Récemment, Jay Soni est entré dans la série en tant qu’Abhinav. Alors que nous aimions tous l’histoire d’amour d’Abhimanyu et d’Akshara, Abhinav est entré comme une bouffée d’air frais.

Après le saut de six ans, Abhinav est devenu le personnage le plus aimé de la série et sa chimie avec Akshara et le petit Abhir a conquis les cœurs. Jay Soni est félicité pour sa performance en tant qu’Abhinav Sharma. Il ne sera pas faux de dire qu’il a complètement vécu le personnage d’Abhinav.

Jay Soni sur le jeu d’Abhinav

S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Jay Soni a exprimé son bonheur pour l’amour qu’il a reçu en tant qu’Abhinav. Il a partagé : « C’était inattendu que le voyage d’Abhinav tourne comme ça. Au début, je n’avais aucune idée. Je faisais un pas à la fois. Je n’étais pas conscient de ce qui se passerait dans le futur. Quoi que je sache Je faisais. Le caractère d’Abhinav grandissait lentement. Ce n’était donc pas une chose du jour au lendemain. C’était tout un processus, tout un voyage.

« Chaque phase d’Abhinav était différente pour moi. J’apprenais, j’essayais de nouvelles nuances d’Abhinav, je traversais différentes zones de lui. Donc, ce fut un beau voyage. À la télévision, il est très rare que vous obteniez ce genre de rôle ou personnage qui est tellement aimé. Donc, je n’imaginais pas du tout et c’était complètement inattendu et c’était comme une surprise pour moi. J’étais juste fidèle au métier et honnête dans tout ce que je fais avec une pleine conviction. Alors , ce n’était qu’à moi d’être honnête et de jouer ce personnage », a-t-il ajouté.

Jay Soni qualifie le voyage d’Abhinav de magique

L’acteur a qualifié ce voyage de magique et comment il vient de faire confiance au producteur Rajan Shahi pour ce rôle. Il a partagé: « Je n’y avais pas pensé au début quand Rajan monsieur m’a proposé ce rôle. Il m’a juste dit de lui faire confiance et j’ai dit que je lui faisais confiance et que je l’avais fait. Si un homme comme Rajan Shahi vous dit de faire Je n’avais pas beaucoup réfléchi et c’était juste la croyance de Rajan monsieur. Je ne voulais tout simplement pas qu’il le laisse tomber avec le genre de foi qu’il a montré.

Jay Soni a ajouté : « C’était une émission jaha vacance salut nahi thi et mai ghuss gaya waha. Et puis les gens ont loué mon personnage, montré de l’amour, tout était magique. Donc, si les gens aiment ça, alors je suis sur la bonne voie . »