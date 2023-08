Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Jay Soni alias Abhinav devient ému en partageant des aperçus des derniers instants sur le plateau ; dit, ‘Alvida toh kehna salut padta hai’

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a de nombreux fans. C’est l’une des émissions télévisées les plus anciennes et figure parmi les cinq meilleures émissions des charts TRP. L’histoire se concentre actuellement sur l’histoire d’amour d’Abhimanyu et d’Akshara. L’entrée de Jay Soni alias Abhinav Sharma dans leur histoire a apporté une tournure intéressante à celle-ci. Alors que les gens aiment Abhimanyu-Akshara, le personnage d’Abhinav a reçu toutes les réponses positives du public.

Beaucoup de pêche à la traîne se sont également produites car beaucoup souhaitent revoir l’histoire d’amour d’Abhimanyu-Akshara. Jay Soni a dû faire face à de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Cependant, son personnage touche maintenant à sa fin. Il y a quelques jours, le producteur Rajan Shahi a confirmé que l’histoire d’Abhinav se termine maintenant et fait place à l’amour de #AbhiRa.

Le dernier jour de Jay Soni sur les plateaux

Jay a tourné pour son dernier épisode aujourd’hui et a partagé des aperçus des derniers instants sur le plateau. Il a partagé une vidéo où on le voit se préparer pour sa scène à l’hôpital et le plan où Abhinav est tombé de la falaise.

Parallèlement à la vidéo, il a écrit : « Jo aata hai, usse ek na ek din Jaana hi hota hai… Socha tha kabhi alvida na kehna, par alvida toh kehna hi padta hai… Partageant quelques aperçus des derniers instants sur ensemble… Encapsulant l’énergie, la sueur et les émotions qui ont rempli l’ensemble ! #abhinavsharma #abhinav #yrkkh #alvidanakehna #reelsinstagram #jaysoni »

L’équipe de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fait ses adieux à Abhinav

L’équipe de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a également fait ses adieux à Jay Soni. Les photos et vidéos du tournage sont devenues virales. Dans l’une des vidéos, on voit Jay couper son gâteau d’adieu tandis que Pranali Rathod, le réalisateur Romesh Kalra, le producteur Rajan Shahi, la productrice d’Anupamaa Deepa Shahi et d’autres membres de l’équipe étaient présents.

Romesh Kalra a également écrit une note douce pour Jay. Il a partagé une photo des adieux de Jay et a écrit : « Jay soni, les réalisateurs sont ravis de travailler avec eux, les acteurs de bahut hai par tum l’acteur k saath saath ek achche insaan bhi ho, l’acteur thoda kam ho de bhi chal jaata hai par insaan achcha hona chahiye jo tum ho, mes meilleurs vœux pour votre avenir et votre vie c’est le début de notre long voyage ensemble QUE DIEU VOUS BÉNISSE TOUJOURS #béni #yrkkh #dkp #humilité #travail d’équipe »

Jay l’a remercié pour ses paroles et a dit qu’il était reconnaissant d’avoir pu travailler avec une équipe fantastique.