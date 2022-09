Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Harshad Chopra alias Abhimanyu déclaré “meilleur acteur” après une performance époustouflante dans cette scène émouvante

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a fait de Harshad Chopra la STAR qu’il est aujourd’hui. Il est dans l’industrie depuis des lustres maintenant, mais le personnage d’Abhimanyu Birla a acheté tout l’amour et la renommée. Dans le dernier épisode, on le voit livrer l’une des meilleures scènes de sa vie, il est tellement bon sur cet écran émotionnel que les fans l’ont déclaré meilleur acteur de la télévision. La relation entre Abhimanyu et Akansha dans la série est bouleversée, alors que les deux acteurs ont remarquablement bien réussi dans leur art, le personnage d’Abhimanyu s’est démarqué. Son charme était tout simplement incontournable alors qu’il montrait ses émotions dans cette scène, et les fans ne peuvent pas arrêter de devenir gaga sur lui. Bien qu’il y ait des fans qui veulent qu’Akansha remporte le prix de la meilleure actrice, elle aussi était brillante.

Jetez un œil à la façon dont les fans ne peuvent pas surmonter la performance de Harshad Chopra alias Abhimanyu Birla de l’épisode d’aujourd’hui.

Abhimanyu tu as ruiné ton espoir ta bouée de sauvetage pour ce que ta famille va te ruiner pour toujours. Akshara sois fort ton amour gagnera un jour. #AbhiRa #YehRishtaKyaKehlataHai #YRKKH #HarshadChopda #PranaliRathod #AbhimanyuBirla #AksharaGoenka #Harshali pic.twitter.com/cEbR07lkyN Varsha Chooranolickal ? (@MartinVarsha) 30 septembre 2022

Selon le dernier épisode, Abhimanyu et Akansha seront séparés et cette séparation verra un saut dans la truie. Maintenant, seul le temps nous dira qu’Abhimanyu et Akansha en seront un ?