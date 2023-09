Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda taquine Pranali Rathod alors qu’elle partage de jolies photos du tournage ; les fans n’arrivent pas à se remettre de leur lien hors écran

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est aimé de tous. Qui n’est pas fan de la série ? C’est l’émission la plus ancienne et actuellement la plus parlée. L’émission fait la une des journaux alors que les rapports faisant état d’un saut de génération circulent. On dit que la série fera un bond de 20 ans et qu’après ce saut, les stars principales Harshad Chopda, Pranali Rathod va quitter la série. L’histoire d’amour d’Abhimanyu et Akshara va bientôt se terminer.

La dernière promo de l’émission a surpris tout le monde. Dans la promo, nous voyons la cérémonie mehendi d’Akshara et Abhimanyu se dérouler lorsqu’Akshara reçoit un appel. Le médecin lui dit qu’elle est enceinte de l’enfant d’Abhinav.

Pranali Rathod partage de nouvelles photos

Akshara est choquée d’entendre cela au moment où elle commence enfin une nouvelle vie avec Abhimanyu. Les fans craignent qu’Abhimanyu et Akshara ne se réunissent un jour. Mais Harshad Chopda et Pranali Rathod ont régalé leurs fans.

Les fans sont impressionnés par leur alchimie hors écran. Il se trouve que Pranali Rathod a partagé ses photos sur Instagram. Cependant, on voit Harshad Chopda gâcher gentiment ses photos et la taquiner derrière la caméra. Pranali a partagé les photos, où Harshad les a photobombées.

Avec ces photos, elle a écrit : « Pourquoi Harshad Chopda ? Ses expressions mignonnes et les taquineries d’Harshad en disent long sur leur lien. Les fans de Harshad et Pranali alias #Harshali deviennent fous de cette amitié. #Harshali est une tendance sur Twitter.

Les fans sont amoureux du lien hors écran de #AbhiRa

L’un des fans a écrit : » Hé, joli ange, elle a l’air mignonne, élégante et magnifique. Sélection de chansons » Saathiya Saathiya pagal sa yeh dil mera kya kiya chun liya » Ps » H » qu’est-ce que tu fais de derrière ? Son travail préféré de tous les temps est de irriter « P » #Harshali #Abhira #Yrkkh. »

Un autre utilisateur a écrit : « P ko taang karna koyi est dusht prani Harshu se sikhe Gussa kar diya dolly ko #Harshadchopda d’une telle humeur et sauvage #PranaliRathod ki photo ko ye kya kar diya… #Harshali #Yrkkh »

Eh bien, nous aussi, nous aimons ce lien hors écran de #AbhiRa.