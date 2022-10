Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Harshad Chopda-Pranali Rathod alias la romance torride d’AbhiRa laisse les fans à bout de souffle

Harshad Chopda alias Abhimanyu Birla et Pranali Rathod alias Akshara Goenka de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai placent la barre de la romance de plus en plus haut. Les deux partagent une chimie étonnante et les fans ne peuvent pas arrêter d’expédier Akshara avec Abhimanyu, malgré la piste de divorce en cours. Et dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les fans seront servis non pas avec une mais deux séquences romantiques torrides entre AbhiRa. Ceux qui ont regardé en ligne en deviennent gaga.

La romance torride d’Abhimanyu et Akshara

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les fans pourront voir Akshara emménager dans la chambre d’Abhimanyu depuis que Harshvardhan a pris sa chambre d’amis. Ils seront maladroits et commenceront à imaginer des choses. Non seulement Abhimanyu mais aussi Akshara imagineront avoir une séquence romantique torride les uns avec les autres. Pranali Rathod alias Akshara imaginera une jolie scène adorable dans laquelle elle enlève un peu la chemise d’Abhimanyu. En revanche, Abhimanyu s’imaginera sur le point d’embrasser Akshara après une adorable situation amoureuse.

Les fans d’AbhiRa RÉAGISSENT

La romance de Harshad Chopda et Pranali Rathod dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai arrive souvent dans les Entertainment News. Et cette fois aussi, ils sont devenus un sujet de discussion en ligne. Les fans deviennent fous de la romance de rêve d’Abhimanyu et d’Akshara. Bien qu’ils souhaitent que les choses s’arrangent entre les deux pour de vrai et la romance n’est pas laissée aux séquences de rêve.

Découvrez les tweets sur la romance AbhiRa ici:

Vous ne comprendrez jamais combien de temps j’ai attendu ce bisou du nez ?? Je déteste Garima et Bhavana #yrkkh #AbhiRa #HarshadChopda pic.twitter.com/2FFN1531GE Arzu H (@harber_ai) 14 octobre 2022

C’était mignon et chaud à la fois. Akshu a l’air si petit dans ce costume de nuit ?#Abhira#yrkkh pic.twitter.com/Ko8bobmDul Abhira (@Abhira_7) 14 octobre 2022

Cette scène ??? #yrkkh #abhira https://t.co/0bKrt91Ql5 15 octobre Anniversaire de Pinu ???? (@ Snoww0091) 14 octobre 2022

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les fans verront Akshara perplexe puisque Manjiri lui demande d’observer rapidement Abhimanyu sur Karwa Chauth. Akshara ne veut plus vivre dans le mensonge et est à la croisée des chemins. D’un autre côté, Abhimanyu a clairement demandé à Akshara de se concentrer uniquement sur Manjiri et sur personne d’autre.