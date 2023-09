Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda, le spectacle Pranali Rathod se dirige vers un autre bond ? [Exclusive]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus tendances et les plus parlées sur les réseaux sociaux. Les fans attendent désespérément les retrouvailles de leur couple bien-aimé Dr Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara (Pranali Rathod). L’ensemble du morceau est désormais axé sur la façon dont les deux veulent ramener un peu de bonheur dans la vie d’Abhir. La disparition d’Abhinav (Jay Soni) l’a complètement brisé. Nous verrons comment Abhinav apparaît dans les rêves d’Akshara et lui dit qu’il ressent qu’Abhimanyu et elle sont des amants éternels. Au milieu de tout cela, on apprend que Harshad Chopda pourrait quitter la série. Ils disent qu’un grand pas en avant se produira et qu’Abhir sera montré comme un enfant adulte.

Harshad Chopda quitte-t-il vraiment Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ?

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se demandent si le saut de génération se produira bientôt. Beaucoup pensent que Harshad Chopda démissionnera, tandis que Pranali Rathod restera. Une source nous a dit : « Harshad Chopda ne va nulle part pour le moment. Les créateurs n’ont pas l’intention de faire un grand pas dans l’immédiat. La vie d’AbhiRa est prévue jusqu’à fin 2023. Mais ensuite, c’est une question de TRP. » Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avait constaté une baisse des TRP et les créateurs ont été contraints d’introduire la piste de séparation.

Les fans sont ennuyés par les créateurs de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont assez ennuyés par la façon dont les créateurs ont joué avec le personnage de Harshad Chopda. Beaucoup pensent que cela ne fera pas de mal s’il part pour de meilleures opportunités. Mais le seul problème, c’est que Pranali Rathod et lui forment un couple de rêve à l’écran.

Le meilleur personnage créé dans Itv ! Monsieur Utkarsh crée et #harshadchopda en ajoutant la cerise sur le gâteau ! https://t.co/3Swt4GKPpo Âme paresseuse (@GreeshmaD25) 31 août 2023

Rajan Shahi a également confirmé que personne ne va nulle part. Les fans peuvent pousser un soupir de soulagement. Sur Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons que Muskaan est mécontent de voir comment Akshara évolue à nouveau dans la vie avec Abhimanyu.