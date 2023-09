Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda, la répétition de danse romantique de Pranali Rathod devient virale ; Les fans d’AbhiRa ne peuvent pas rester calmes

Harshad Chopda et Pranali Rathod ont été aimés comme Abhimanyu, Akshara de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai. C’est la troisième génération de la série et elle reçoit tout l’amour. L’émission a vu de nombreuses paires emblématiques dans l’émission. L’histoire a commencé avec Hina Khan-Karan Mehra comme Akshara et Naitik. Shivangi Joshi-Mohsin Khan a pris la tête de l’émission. Kartik et Naira sont devenus les jodi les plus aimés de la télévision.

Désormais, la troisième génération règne actuellement sur les cœurs. L’histoire d’Abhimanyu et Akshara s’est facilement fait une place dans le cœur du public. La vérité et le réalisme de l’histoire en ont fait un énorme succès. La chimie crépitante entre Harshad et Pranali est le point culminant du spectacle.

Désormais, les derniers rapports indiquent que la série va encore une fois faire un grand pas en avant. Le saut de génération se reproduira et de nouveaux acteurs apparaîtront. Il a été dit que l’histoire d’Abhir, Roohi et Shivansh passerait désormais au premier plan.

Il a été rapporté que Harshad Chopda et Pranali Rathod quitteraient bientôt la série. Cependant, le producteur Rajan Shahi a confirmé que rien de tel ne se produirait et que personne ne quitterait la série. Mais les spéculations continuent à propos de ce saut. Au milieu de tout cela, Prix ​​​​Star Parivaar revient après cinq ans.

Harshad et Pranali se produiront aux Star Parivaar Awards 2023

La cérémonie de remise des prix félicite les meilleurs interprètes des émissions diffusées sur Star Plus. Cette année, la remise des prix est de retour et les préparatifs ont commencé. Comme chaque année, de grandes performances seront au rendez-vous des comédiens.

Et bien sûr, il y aura les célèbres Jodis des plus grandes émissions de télévision qui donneront une performance romantique. L’un des jodis est nos Abhimanyu et Akshara les plus aimés. Une vidéo est devenue virale où on les voit faire leurs répétitions sur scène. Il semble qu’ils auront un numéro aérien lors de l’événement.

Les fans réagissent à la performance romantique de #AbhiRa

Harshad et Pranali sont vus en train de faire un numéro aérien romantique. Les fans sont très contents de la vidéo et ne peuvent pas contrôler leur enthousiasme.

L’un des fans a écrit: « Et cela commence aussi, la chorégraphie est absolument stupéfiante, comme si vous regardiez ce saut acrobatique dans les airs. omfg, je suis plus que ravi qu’ils leur aient proposé un numéro acrobatique. JE NE PEUX PAS ATTENDRE LE SERVICE »

L'un des fans a écrit: « Et cela commence aussi, la chorégraphie est absolument stupéfiante, comme si vous regardiez ce saut acrobatique dans les airs. omfg, je suis plus que ravi qu'ils leur aient proposé un numéro acrobatique. JE NE PEUX PAS ATTENDRE LE SERVICE »

Un autre utilisateur a écrit : « Vous avez tous moveeee #HarshadChopda et #PranaliRathod alias hamare #Harshali en jouant le rôle de #AbhiRa dans sitara parivaar vous récompense tous… AERIAL ACT c’est Ps #yrkkh waloo uthooo sab. »

Un autre utilisateur a écrit : « Vous avez tous moveeee #HarshadChopda et #PranaliRathod alias hamare #Harshali en jouant le rôle de #AbhiRa dans sitara parivaar vous récompense tous… AERIAL ACT c'est Ps #yrkkh waloo uthooo sab. »

Jetez un œil aux quelques réactions ici :

Et quand le monde brûle de jalousie, n'oublie pas de danser toute la nuit avec ton baalma, zaalima !?? Teri Shataniyon se mehfil rangeen huyi,' place vraiment la barre haute là-bas ! ? & 'Duniyaa jalti hai toh jale' des trucs profonds !?

? Vous ne pouvez pas contenir l'excitation !? #ABHIRA est sur le point d'illuminer le SPA 2023 avec sa chimie électrisante ! Et l'enthousiasme d'Harshali est contagieux, eux aussi ont hâte, et nous non plus !

En parlant du dernier épisode, les Goenkas et Birlas célèbrent Janmashthami. Au cours des célébrations, l’amitié d’Akshara et Abhimanyu grandit. Muskan continue de s’inquiéter pour Kairav. Elle a l’impression qu’il lui cache quelque chose dans son téléphone.