Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda et Pranali Rathod tourneront bientôt le dernier épisode ; un nouveau casting pour prendre la relève après le saut ?

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a retenu l’attention de tous. L’émission fait l’actualité depuis la sortie de la promotion du mariage d’Abhimanyu et Akshara. Alors que la promotion du mariage a impressionné tout le monde, la grossesse d’Akshara a été décevante. Plus tard, il a été rapporté que la série ferait un saut de génération et Harshad, Pranali quitterait la série.

Cependant, ce n’étaient que des rumeurs jusqu’à ce que la promo de l’accident d’Abhimanyu et d’Abhir soit publiée. De cette façon, une confirmation que Harshad Chopda quittera la série en premier. Selon les informations parues dans l’actualité du divertissement, Pranali serait conservé pendant un certain temps après le saut. Il a été dit plus tôt que Harshad tournerait le dernier épisode le 30 octobre. Mais plus tard, il a été révélé que le personnage d’Abhimanyu avait une extension.

Dernier épisode du casting de YRKKH

Maintenant, les derniers rapports de TellyChakkar disent que le casting actuel de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai dont Pranali Rathod tourneront pour leur dernier épisode le 10 novembre de cette année. Il n’est pas encore révélé quels acteurs seront retenus après le saut.

Il a été rapporté que Fahmaan Khan, Tejasswi Prakash, Anushka Sen, Mahima Makhwana, Helly Shah, Jannat Zubair, Randeep Rai et d’autres ont été approchés pour jouer les rôles principaux dans la série.

De nouveaux visages pour entrer dans YRKKH ?

Mais les derniers rapports affirment que rien de tout cela n’est vrai et que les créateurs de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai prévoient d’embaucher de nouveaux acteurs, de nouveaux visages après le saut.

Les fans ne sont clairement pas satisfaits de la fin d’AbhiRa. Ils voulaient voir quelques scènes supplémentaires d’Abhimanyu et Akshara ensemble. Ils ne veulent pas voir une triste fin à une belle histoire d’amour.

Plus tôt, lorsque Mohsin Khan et Shivangi Joshi ont quitté la série, de nombreux fans ont été déçus. Kartik et Naira avaient un énorme nombre de fans et même aujourd’hui, ils continuent d’être à la mode sur les réseaux sociaux.

Un regard sur les acteurs à qui on a proposé le rôle d’Abhimanyu avant Harshad Chopda

Il sera désormais intéressant de voir comment l’histoire va avancer et comment sera tournée la fin d’AbhiRa. On a hâte de connaître les noms des acteurs qui reprendront l’histoire de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai.