Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda et d’autres visitent la maison de Pranali Rathod pour le darshan de Ganpati ; les fans soutiennent AbhiRa

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai gagne les cœurs avec son scénario intéressant. Cependant, la dernière promo de l’émission a déçu tout le monde. Après un long moment, Abhimanyu et Akshara se sont remis ensemble. Ils sont tous prêts à se remarier, mais la tournure montrée dans la promo a été décevante pour les fans de #AbhiRa.

Akshara est enceinte de l’enfant d’Abhinav, et elle l’apprend lorsqu’elle est sur le point de se marier avec Abhimanyu. Les fans d’AbhiRa sont blessés et veulent des retrouvailles à tout prix. Ils ne souhaitent pas voir à nouveau une voie de séparation.

Cependant, au milieu de tout cela, les fans de #AbhiRa ont eu une belle surprise de la part de Harshad Chopda et Pranali Rathod. Eh bien, ce n’est pas quelque chose qui se produira dans la série mais un cadeau hors écran pour tous les fans.

Harshad Chopda visite la maison de Pranali Rathod

Hier, Harshad Chopda a visité la maison de Pranali Rathod pour les célébrations de Ganesh Chaturthi. Aux côtés de Harshad, Karishma Sawant, Pragati Mehra, Ami Trivedi, Shambhavi Singh et Saee Barve étaient également présents.

Les enfants acteurs Shreyansh Kaurav et Hera Mishra ont également visité la maison de Pranali. Mayank Arora, qui jouait Kairav ​​plus tôt, était également présent pour demander la bénédiction de Ganpati Bappa. Une photo est devenue virale et les fans sont heureux de voir le lien hors écran de Harshad et Pranali.

L’un des utilisateurs a écrit : « Enfin. Mera content aaya que j’attends. Les mots ne suffisent pas pour mon bonheur et mes larmes de joie ne contrôlent pas. Lui chez elle pour Bappa darshan #Harshali Leurs sourires disent tout #HarshadChopda #PranaliRathod #Abhira #Yrkkh. »

Un autre utilisateur a écrit : « Festival #PranaliRathod + Temps en famille avec ses co-stars de #YRKKH, même les mignonnes Shreyansh n Hera r là-bas #AbhiRa #Harshali »

Pranali a également cliqué sur une photo avec Shreyansh alias Abhir. Sur une autre photo, on voit un selfie du groupe. Regarde:

En parlant des rumeurs de saut, on dit qu’il y aura un saut de 20 ans et qu’une histoire de nouvelle génération commencera bientôt. Selon certaines informations, Harshad Chopda et Pranali Rathod quitteront la série. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.