Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Harshad Chopda alias l’angoisse d’Abhi contre Akshara mais ne pas la laisser manquer de respect gagne le cœur des fans d’AbhiRa alors qu’ils se préparent pour le MAJOR TWIST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va voir une tournure majeure dans les prochains épisodes. Harshad Chopda–Pranali Rathod et Karishma Sawant L’émission télévisée starrer se débat actuellement dans les charts TRP. Et il semble que c’est pourquoi les créateurs ont décidé d’apporter une nouvelle et nouvelle tournure choquante à l’histoire d’Abhimanyu et Akshara alias Harshad Chopda et Pranali Rathod. Dans le dernier épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, le public pourra voir Abhimanyu ne pas laisser Mahima manquer de respect Akshara. Et ce geste d’Abhi gagne les cœurs.

Abhimanyu et les Birlas accusent Kairav ​​de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Pour les non-initiés, à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu Anisha alias Kashish Rai rencontrer un accident. Elle est tombée du toit et a perdu la vie. Les Birlas blâment Kairav ​​alias Mayank Arora qui était avec Anisha à ce moment-là. Même Abhi alias Harshad Chopda est contre Kairav. Akshara alias Pranali Rathod, quant à elle, est convaincue que Kairav ​​est innocente et est fermement aux côtés de son frère dans ses moments difficiles.

Le geste d’Abhimanyu envers Akshara gagne le cœur des fans d’AbhiRa

Alors qu’Akshara est fermement opposée à la croyance que Kairav ​​puisse nuire à Anisha ou lui enlever la vie, Abhimanyu est assez contrariée par Akshara car elle se range tout le temps du côté de sa famille. Mahima alias Pragati Mehra, la mère d’Anisha, est également furieuse contre Akshara et la blâme pour la mort d’Anisha. Elle pousse Akshara dans un accès de rage quand Abhimanyu lui tient la main (celle d’Akshu) et la tire vers le haut. Son geste, malgré sa colère contre Akshara, gagne le cœur des fans d’AbhiRa. Découvrez les tweets ici :

Vous êtes tous aveugles à cette scène. Il ne peut jamais laisser quelqu’un lui manquer de respect, que ce soit sa famille ou quelqu’un d’autre. Il la soutiendra toujours. Il l’a toujours gardée au-dessus de tout le monde. #yrkkh #AbhimanyuBirla #AbhiRa #HarshadChopda @OrmaxMedia pic.twitter.com/3mHgpUggmv Harshad Mon Monde~Abhimanyu 2.0 (@hcmyworld) 16 août 2022

Cette scène était la meilleure partie, il défendait toujours Akshara {#HarshadChopda #AbhimanyuBirla #Yrkkh} https://t.co/DJMqRsMidO L’ère Abhimanyu en ruine ? ? (@zarabiNH) 16 août 2022

Il a perdu sa sœur le lendemain de Rakshabandhan et n’a jamais laissé personne d’autre lui manquer de respect. Avez-vous tous vu comment il l’a tenue et l’a déplacée derrière le sien pour faire face à Taiji lui-même ? Arrêtez d’être si aveugle svp ! ?#HarshadChopda #AbhimanyuBirla #Yrkkh https://t.co/Ov31xy8eKS Swarnali Mukherjee ?? (@itiswarnali) 16 août 2022

Humari Abhimanyu ko dusre fandoms ki nazar lagne wale hai ? hifazat karna humare ML ki? Jeu Jeu Jeu (Abhimanyu) ?#yrkkh #AbhiRa https://t.co/WV8SLJz3TC Suzuki (@Suzuki007124604) 16 août 2022

Cette émission a également une séparation due à la famille, mais les crédits au jeu d’acteur de HC, tout le monde, peut facilement dire à quel point le ML aime Fl. Dans les scènes d’angoisse aussi, ça n’a jamais ressemblé à de la haine, c’était toujours de l’amour. #NeilBhatt de #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin any1 peut dire comment il n’a utilisé et abusé de FL https://t.co/mARH7vK8kS SSingh (@SSingh808717) 16 août 2022

La façon dont les gens d’autres fandoms apprécient et louent abhimanyu birla et souhaitent que leur ML soit comme lui..MAIS Notre propre fandom ne valorise pas abhimanyu et le dénigre.. Certains d’entre vous ne le méritent pas vraiment ?#yrkkh #HarshadChopda #AbhimanyuBirla https://t.co/35BlIBGKQ9 hardad = beau chopda ? (@AYUSHIS20294510) 16 août 2022

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochain grand rebondissement

Une nouvelle tournure nous attend dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Pranali Rathod alias Akshara et Harshad Chopda alias Abhimanyu vont se séparer. Le salon fera un bond d’un an. Akshara quittera Abhimanyu et il sera dévasté. Plus tard, Abhimanyu sera considéré comme un casse-cou qui commencera également à vivre en dehors de l’hôpital. Il manquera toujours Akshara. En revanche, Akshu sera chanteur mais en retrait. Un autre visage est introduit dans le spectacle, semble-t-il. On dit qu’elle est liée à Kheras. La nouvelle promo a laissé tout le monde sous le choc.