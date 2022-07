Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda alias Abhimanyu se blesse à la jambe ; les fans prient pour son prompt rétablissement [View Tweets]

Harshad Chopda est l’un des acteurs les plus aimés de la télévision indienne. Il joue actuellement Dr Abhimanyu Birla dans l’émission de télévision populaire Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. De ses yeux fascinants à ses incroyables talents d’acteur, sa romance avec sa co-star Pranali Rathod aka Akshara a conquis le public et comment ! Et maintenant, il y a eu des rapports selon lesquels Harshad Chopda s’est blessé sur les plateaux de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, ce qui a inquiété les fans. Ils ont été tendance ‘Nous t’aimons Harshad Chopda‘, sur Twitter, montrant leur amour, leur soutien et leur attention pour l’acteur.

Harshad Chopda se blesse

Dans le dernier épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu Akshara et Abhimanyu entrer dans un accident d’incendie. Après l’accident, Abhimanyu et Akshara étaient critiques. Cependant, ils ont rapidement récupéré, au grand soulagement de leurs fans. Malheureusement, lors du tournage de la scène intense, Harshad Chopda alias Abhimanyu s’est blessé pour de vrai, indique un rapport dans TellyChakkar. Il se remet bien en ce moment.

Les fans de Harshad Chopda souhaitent sa rapidité

Harshad jouit d’une énorme popularité dans le pays. Il est l’un des célibataires les plus éligibles de la télé. Et en écoutant les nouvelles de sa blessure sur les plateaux de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les fans se sont inquiétés. Harshad Chopda est assez dévoué à son métier, cependant, il n’est pas négligent. Il se rétablit et avec l’amour et le soutien de ses fans, il guérira bien assez tôt. Découvrez l’amour déversant pour Harshad Chopda et les messages de rétablissement rapide des fans ici:

Se rétablir rapidement. Je te souhaite un rétablissement rapide. NOUS VOUS AIMONS HARSHAD CHOPDA JEU JEU JEU#Yrkkh #HarshadChopda Trucs créatifs (@Creativestuff10) 8 juillet 2022

NOUS VOUS AIMONS HARSHAD CHOPDA#Yrkkh #HarshadChopda Se rétablir rapidement ?? https://t.co/N9yyBZ75A2 pic.twitter.com/W6W0NeuNUS Masiha BeguM ?? (@Masiha76701932) 8 juillet 2022

Vous regarder de KDHMD à YRKKH a tellement de souvenirs.. Un voyage disantjng dekhne main acha lagta he to i love u HC.. Mon enfance à l’âge adulte.. Une chose est commune, c’est toi et mon amour et mon affection que je tiens dans mon cœur.. ? #HarshadChopda NOUS VOUS AIMONS HARSHAD CHOPDA https://t.co/bM8C9PwuEt lève tôt? (@nisha1990banik) 8 juillet 2022

Malheureusement, les nouvelles sont vraies .. il a été blessé à la jambe mais il peut marcher maintenant Merci de prier pour son prompt rétablissement.. Que Dieu le protège toujours et le garde en sécurité #yrkkh #HarshadChopda ALsHaYmA ? (@alshaema) 8 juillet 2022

Harshad Chopda sur Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Il y a quelques jours, Harshad Chopda s’est ouvert sur le scénario de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai à travers les générations. L’acteur a partagé que la première génération Akshara et Naitik alias Hina Khan et Karan Mehra avaient un mariage arrangé. La deuxième génération, Naira et Kartik alias Shivangi Joshi et Mohsin Khan ont eu une longue période d’amour et de cour et la troisième génération, Harshad Chopda et Pranali Rathod, sont tombées amoureuses puis se sont rapidement mariées avant de se connaître correctement.