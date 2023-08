Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Harshad Chopda alias Abhimanyu pour quitter la série ? Pranali Rathod réagit

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’émission la plus ancienne à la télévision. Le spectacle a été parmi les cinq premiers sur les charts TRP et reçoit tout l’amour. L’histoire d’amour d’Abhimanyu et Akshara a touché le cœur du public. Jay Soni alias Abhinav a récemment quitté la série. Sa sortie a été un énorme choc pour tous ceux qui aimaient Akshara et Abhinav. La scène de la mort d’Abhinav a fait monter les larmes aux yeux.

Cependant, sa disparition a été compensée par la réunion d’Abhimanyu et d’Akshara. Les gens sont contents des nouvelles scènes de #AbhiRa. Ils veulent que l’histoire d’amour recommence. La chimie grésillante de Harshad et Pranali a toujours été un régal pour les fans. Cependant, la récente publication Instagram de Harshad a inquiété tout le monde.

Le message de Harshad Chopda

Il a posté ses photos et a écrit : « Le plus tôt sera le mieux. C’est l’essentiel. » Ce message a fait croire aux internautes qu’il quittait la série. Il n’a pas été vu récemment avec l’équipe de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Anupamaa, Aai Kuthe Kay Karte alors qu’ils faisaient la promotion de Baatein Kuch Ankahee Si.

Pranali Rathod réagit à la sortie de Harshad

Cela a rendu les spéculations fortes et, par conséquent, Pranali a été interrogé sur les informations selon lesquelles Harshad aurait quitté la série. Elle a dit : « Je n’en ai aucune idée. Pas de commentaires. » Eh bien, il semble que quelque chose ne va vraiment pas, mais nous espérons que Harshad restera en arrière.

Les fans de Harshad le louent pour son apparence et sa récente performance dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. #AbhiRa est tendance sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) tous les jours.

Les fans louent Harshad alias Abhimanyu

L’un des utilisateurs a écrit : « Il vieillit comme un vin. Le dieu grec. Son apparence, ses tenues, son rasage de près ont l’air les plus chauds, beau comme toujours, si bien que Hatt va à sa forme physique, son dévouement#HarshadChopda cloue chaque scène comme toujours, je t’aime #AbhimanyuBirla #Abhira #Harshali #Yrkkh »

Il vieillit comme un vin ? ? Le Dieu grec ? Son look, ses tenues, son rasage de près semble le plus chaud, beau comme toujours si bien ??? Hatt est hors de sa forme physique, dévouement ?? ??#HarshadChopda juste clouer chaque scène comme toujours je t’aime?#AbhimanyuBirla#Abhira#Harshali#Yrkkh pic.twitter.com/z2Y89zC4s7 H&P ??? Abhira (@Harshali_Pavani) 23 août 2023

En parlant des épisodes récents, Abhimanyu et Akshara ont maintenant décidé de gérer Abhir ensemble et d’améliorer sa vie.