Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Harshad Chopda alias Abhi et Pranali Rathod alias les stans solo d’Akshu entrent en guerre pour la “seconde chance” [View Tweets]

Harshad Chopda–Pranali Rathod Les cotes d’écoute de l’émission télévisée Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se sont améliorées, mais pas beaucoup. Cependant, l’émission télévisée a grimpé dans les charts TRP. Ce temps Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a été placé à la deuxième place. Dans le dernier épisode de la série, nous avons vu Paras Priyadarshan alias Neil et Karishma Sawant alias les fiançailles d’Aarohi ont lieu. Eh bien, Aarohi a une arrière-pensée qu’elle planifie depuis tout ce temps. Et il sera bientôt découvert. Akshara et Abhimanyu essaient de régler leur différend mais ils n’ont pas eu la chance de parler de leur relation en profondeur.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Harshad Chopda alias Abhi et Pranali Rathod alias Akshu iront au tribunal. Il semble que ce soit le jour de l’audience de leur divorce. Mahima dit à Abhimanyu qu’Akshara n’est pas intéressé à donner une seconde chance à leur relation. Abhimanyu l’écoute silencieusement. Abhimanyu dit qu’il respectera la décision d’Akshara de tout son cœur mais qu’il n’empêcherait pas son cœur d’espérer un oui.

Ailleurs, Akshara est dans deux esprits depuis que leur relation s’est rompue. Akshara dit qu’ils pourraient s’aimer mais pour la seconde chance, la confiance est plus importante que l’amour. Akshara pleure car elle ne peut pas décider de donner une seconde chance à Abhimanyu. Plus tard, nous voyons un accident se produire. On ne sait pas si Abhimanyu a un accident. Entertainment News est tout à ce sujet en ce moment.

Les stans solo d’Akshara et d’Abhimanyu se disputent

Les fans des deux stars et du personnage sont assez mécontents de la promo. En fait, les fans veulent qu’Akshara et Abhimanyu s’excusent de tout cœur pour tout ce qui s’est passé au cours des deux derniers mois. Les fans ont également des plaintes à propos des écrivains. Découvrez les tweets ici :

Je jure que l’auteur de ce dilalogue ne connaît ni l’amour ni la confiance eh bien Ak a entendu Abhi la confiance qu’elle attendait d’Abhi si Akshara lui avait fait confiance, il aurait tout dit à temps chaque épisode je perds le contact avec AbhiRa et Akshara merci aux auteurs?#yrkkh #AbhiRa Arzu H (@harber_ai) 4 novembre 2022

Abhi simule son accident pour faire réaliser à Akshu ses sentiments ! Non frère, je ne suis pas surpris car j’ai déjà vu ça aussi je suppose ??#yrkkh #abhira ? (@justfavorites) 4 novembre 2022

Solos : – Akshara n’aime pas abhimanyu et ne se soucie pas de lui Le Akshara : – a planifié sa fête d’anniversaire, l’a sauvé d’une affaire d’attentat à la pudeur, l’a sauvé d’un incendie, l’a sauvé de la prison en s’opposant à BP, lui a tout sacrifié pour sa vie et sa profession [#yrkkh #AbhiRa] Akshulove (@akshulove11) 4 novembre 2022

Mujhe divorce aur phir se shaadi nahi dekhni Bhai 1 saal mein ek bhi tikau shaadi nahi hui rituel approprié aur parents ke sath bhi nahi hui Abhi aur Akshu ko mila do bus aur vie conjugale dekhna hai pendant quelques mois no shaadi biha #Yrkkh #AbhiRa Abhira_world (@WorldAbhira4) 4 novembre 2022

Makers AUCUN accident d’Abhi Pl? Si un accident est nécessaire pour qu’Akshu réalise son amour pour Abhi, sa bataille est perdue alors ? Akshu a 2 savoir et accepter maintenant Abhi est comme Shiva rapide et impulsif #AbhiRa le rendra plus équilibré. Le noyau d’Akshu est de pardonner et de rester avec aimé1 #yrkkh livelovelaugh (@livelov34240296) 4 novembre 2022

Ab a eu tellement de temps pour penser à son amour, 3 jours, Ak sauvant Neil, Tilak, Kv donnant des lettres. Pouvez-vous être un peu patients avant de blâmer Ak à chaque fois.? Pouvez-vous s’il vous plaît donner un peu de temps.? Elle atteint progressivement la ligne d’arrivée.#yrkkh #AbhiRa Abhira (@jaimini_thakor) 4 novembre 2022

précap moi accident sch mein hua h yaa c’est le truc d’abhi pour faire avouer akshu n aussi agar accident huaa hai à mkrs pas au prix d de la perte de mémo pls non je ne te pardonnerai pas evr aller de l’avant frm accidnts n thnk smthng diff#yrkkh #AbhiRa #HarshadChopda #PranaliRathod #yrkkh3 #Harshali abhirayrkkh ?? (@abhirayrkkh) 4 novembre 2022

Sab épisode k bare me baat kr rhe hai maine socha precap k bare me salut kr lu ??? Akshu nuit me convient hai timide kyuki agr matin hota à vo alag pahenti kapde Aur abhi court k liye ja rha hai Shyd abhi ki bike akshu ko date k pichle raat ko dikhi ho… Juste mon point de vue#Yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/E3SWeSyTEZ Geetu (@KiwimeT) 4 novembre 2022

#yrkkh #AbhiRa..combien de créatifs se désintéressent de ds gen..list :- 1) Le couple principal de Rishta n’a pas eu ses rituels avant ou après le mariage comme rishta .. ils n’ont fait la formalité que le jour du mariage 2) après le mariage pas un seul moment heureux 3) les a séparés de force mais a échoué ++++ Espoir17 (@yrkkh_fan17) 4 novembre 2022

Tout comme Abhi étant gardé dans l’obscurité a créé des problèmes pour #AbhiRa n l’a fait réagir comme il l’a fait… Akshu n’étant pas au courant de la douleur d’Abhi dans ses erreurs, elle la fait également réagir comme elle le fait. Le fait est que la communication est la clé, qui a malheureusement toujours manqué pour #AbhiRa#yrkkh Rags_AbhiRaHcPr ? (@Rags_AbhiraHcPr) 4 novembre 2022

Salut Riddhi, bang sur les bébés … Tu me fais écho, c’est ridicule, prouvant à chaque fois que son n Abhi Rship est un truc de banc arrière, où ce shud doit être la priorité Certains dialogues semblent offensants Prouve qu’Abhi a raison … Quelle a été sa contribution, c’est toujours la 2e après les autres#Yrkkh #AbhiRa https://t.co/YXtwOyjljb na est @dd@ ?? (@ mtina0207) 4 novembre 2022

Sa propre famille ne lui faisait pas confiance. Va-t-elle aussi divorcer ? BM a dit de ne pas essayer de manipuler le kushi d’Arohi. Il a fait une déclaration claire, je te fais confiance, pas seulement pour le plaisir de réparer,? de tout cœur Si elle encore ? je ne peux pas dire grand chose Les écritures de dialogue sont très pauvres. #Yrkkh Kadhu (@Kadhambari17) 4 novembre 2022

Si elle pouvait donner de multiples chances à Arohi même après des erreurs majeures dans la vie et sans s’en rendre compte, pourquoi cette hésitation et cette peur de donner une seconde chance à sa relation, où l’homme vénère le sol sur lequel elle marche. Les créateurs se contredisent.#Yrkkh #Abhira Rekha Udaiyar (@RekhaUdaiyar) 4 novembre 2022

Qu’est-ce que tu penses? Abhimanyu aura-t-il un accident? Akshara donnera-t-il une seconde chance à Abhimanyu ou y aura-t-il un autre rebondissement dans le voyage d’AbhiRa ? Restez à l’écoute car nous apportons les dernières mises à jour pour vous tous.