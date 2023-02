Yeh Rishta Kya Kehlata Hai GRAND TWIST: Akshara atteint Udaipur avec Abhir-Abhinav; Abhimanyu et fam se joignent aussi; un nouveau montage bouleverse le fandom d’AbhiRa [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a pris un tournant radical dans l’histoire d’Abhimanyu et d’Akshara. La chimie de Harshad Chopda et Pranali Rathod et leur romance étaient tout ce qui a gardé les fans accrochés à la série. Cependant, les créateurs ont séparé Abhimanyu et Akshara et les fans ont maintenant perdu tout espoir qu’Abhira soit à nouveau un. Et la dernière promo de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a d’autant plus agacé les fans. Eh bien, les créateurs ont prévu beaucoup de rebondissements dans le prochain épisode.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai GRAND TWIST: Akshara atteint Udaipur

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, vous verrez tous Akshara (Pranali Rathod) atteindre Goenka Mansion après une attente de 6 longues années. Dans la promo diffusée par la chaîne, nous voyons Akshara atteindre Goenka Mansion et toucher la plaque signalétique. Elle reçoit un accueil chaleureux de Mimi, Manish et Suwarna. Kairav ​​y est également présent mais il semble hostile. Akshara est rejoint par Abhinav (Jay Soni) et Abhir. Akshara est choquée quand elle y voit également Abhimanyu (Harshad Chopda). Ruhi court alors dans les bras d’Abhimanyu et demande qui est la jolie dame. Abhimanyu dit son Maasi. Ruhi demande quelle relation il entretient avec elle, ce à quoi il répond qu’il n’a jamais compris “Yeh Rishta Kya Kehlata Hai”.

Regardez la nouvelle promo Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ci-dessous:

Les fans d’AbhiRa sont mécontents du nouveau montage de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Juste au moment où la promo de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est sortie, les fans ont commencé à dénigrer la chaîne et les créateurs. Ils n’aimaient pas l’idée qu’Akshara et Abhimanyu soient de différents côtés. De plus, ils ont changé le montage promotionnel de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il présentait auparavant Abhimanyu, Akshara et Abhir et maintenant, il présente également Abhimanyu, Akshara avec Abhinav et Aarohi. Cela a irrité les fans à un autre niveau. La promo devient virale dans Entertainment News en ce moment. Découvrez les réactions Twitter ici:

Kya yaar Jam bechne wale écrivain se kya ummid kar rahe ho tum @KalraRomesh @rishimandial Gifle sur les joues de tous les fans (dkp), le moment est venu pour DKP d’être giflé ! #Yrkkh ? au revoir #abhira FIN DE JEU https://t.co/3tXZheRW6l papy.. (@PapiaPal15) 9 février 2023

Abey yarr …… ager kids ko imp hi nahi deni thi pour inclure hi na krte kids? abhir devrait être dans le montage il est la chaîne entre #AbhiRa et de la promo, ils ne vont pas révéler la vérité abhir de sitôt ??? #AbhiRa #yrkkh Tehreem Jamal (@Tehreemjamal2) 9 février 2023

L’histoire avance mais comment osent-ils changer le montage. Comme isse kya millega ? Promo voir fans nakhush mtlb épisode pourrait être bon ??#Yrkkh #AbhiRa Akshu (@ Akshu66127569) 9 février 2023

Spectacle 14 ans #Yrkkh télévision nationale par har rishte ko abusé de kia Hai, Sasur ka sath shaadi apni Bahu se Abhi Neel ko apna beta manta tha, yeh rishta gum Hai Kisi ke Pyar Mein aur kasauti zindagi Ki se bhi badatar kahlata hai @KalraRomesh @rishimandial @StarPlus #abhira pic.twitter.com/9iyk5XmUlZ papy.. (@PapiaPal15) 9 février 2023

@KalraRomesh Abhir Ruh Baby ko utilise kyunnnnnnn kiya ????? Violence domestique Bhabhi Acha Admi ? Yrkkh3 Neverrrr a battu ce Gum Show ??? Lkn Akshu Manyu H na ???#Yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/OawsEQ2hcZ ????(???????? ? ????? ???) (@VinuRao08797752) 9 février 2023

Les gars, il est temps de leur montrer le pouvoir du public #yrkkh groupe dekhna karo jabtak humko humare #AbhiRa wapsh nahi mil jate Nahi TV par nahi hotstar dekhna hai toh insta YouTube par dekho Diminution du TRP karwao iski Aamaya (Va te faire foutre DKP ??) (@MadCrazygirls) 9 février 2023

Ce saut était censé concerner abhir et #abhira mais ils en ont fait autre chose seulement … dkp le pire pH et ont les pires écrivains là-bas! Comme le ghum c’est encore mieux que ça !#yrkkh Riya (@Riyaaaa0103) 9 février 2023

Aru et nav ont tous deux une entrée dans le montage Abhir totalement mis à l’écart et ruhi a plus de dialogues On dirait que ruhi aru & nav a été accepté par le public trp Je sens aussi que ruhi s’unirait #AbhiRa comme neil l’a fait C’est la faute des fabricants Les shud ont jeté mieux abhir ou pire ruhi#yrkkh Pryn (@pryn1993) 9 février 2023

Je pense que nous nous dirigeons vers ‘moksha’ de #DKP enfin (seule bonne chose dans toute cette merde) Nous allons retrouver la paix, la santé mentale. Désolé, mais juste essayer de voir le positif ? De bons souvenirs de #Abhira reste pour toujours! Pourtant #DKP ESCAPE a prouvé qu’ils ne peuvent pas gérer le désordre qu’ils ont créé le saut b4.#YRKKH B Saha (@benSahaUS) 9 février 2023

C’est tout ce qui compte ils ne sont qu’eux l’un pour l’autre ils se rencontreront et kismet les réunira cette fois pour toujours pour ne jamais se séparer #yrkkh #Abhira pic.twitter.com/sAN92JdYtw h4157315(havs)?Abhira 4toujours en attente de retrouvailles (@h4157315) 9 février 2023

Ils ont enlevé Abhir Comment osent-ils !! Abhira ko kyun rakha ? Unhe bhi uda dete Montage se ?#yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/D1cY0ezwVX (@innervoicetells) 9 février 2023

Ugrhhhhhhhh, c’est trop maintenant J’espère que c’est baar trp gir jaaye tab inko akal ayegi?#yrkkh #abhira #harshali https://t.co/JjZ8e6cEbl Abhirasdaughter (@Abhirasfitoor) 9 février 2023

Dkp prouve encore et encore #AbhiRa r pas les fils…. Ils voulaient juste ? sur le montage donc ils incluent AA aussi…. Nous connaissons votre obsession pour ?.. @StarPlus #Yrkkh Aayesha (@alfiya_ka) 9 février 2023

Srsly Abhi Yeh rishta kya kehlata hai Ne pensez-vous pas que vous devriez vous poser cette question Pourquoi la femme de ton frère se tient-elle à côté de toi J’aurais pu l’ignorer si c’était juste du roohi mais cette femme est avec vous dans chaque image. Alors posez-vous aussi cette question #abhira #yrkkh pic.twitter.com/R3ZcCzy3hI Sushis (@urlovelyseshi) 9 février 2023

Bruh plus qu’Abhira, je sens que HARSHALI se sent plus mal à l’aise de se tenir là comme ça? … Comme s’ils penseraient kya soch ke show ko sign kiya tha aur kya karna pad raha hai … #yrkkh #abhira pic.twitter.com/Qlne18cnLu ?Piya? (@dhavale_anushka) 9 février 2023

Ye kya dekh Liya ?????Nahiiiiiiiijiii ???????? Meko Night moi Horror Dream aane vala h ????? DKP Team kuch à Raham kr lete ?????????? Acha Admi Violence domestique Choti Bhabhiji entre dans le montage Yrkkh3 ??#HarshadChopda #PranaliRathod #AbhiRa #Yrkkh pic.twitter.com/Czaq0duKnb ????(???????? ? ????? ???) (@VinuRao08797752) 9 février 2023

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus anciennes du pays.