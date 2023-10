Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Fahmaan Khan entre-t-il dans Harshad Chopda, Pranali Rathod montre-t-il après le saut ? L’acteur réagit

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est dans l’actualité depuis longtemps. On parle beaucoup de la promo de la série. Bien que nous soyons tous heureux des retrouvailles d’Abhimanyu et Akshara, la promo a laissé tout le monde choqué. Abhimanyu et Akshara sont tous prêts à se remarier mais Akshara apprend qu’elle est enceinte de l’enfant d’Abhinav.

Cependant, il y a aussi des nouvelles selon lesquelles la série fait un saut de génération. Selon les rapports, la série prendra 20 ans supplémentaires, après quoi l’histoire d’Abhimanyu et Akshara se terminera. On dit que l’histoire d’Abhir sera le prochain point culminant de l’émission.

Cependant, il n’y a pas encore de confirmation. Mais selon certaines informations, Harshad Chopda et Pranali Rathod auraient quitté la série. De nombreux noms de célébrités qui pourraient faire partie de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai après le saut et jouez les leads.

YRKKH pour avoir de nouveaux leads ?

Shaheer Sheikh, Karan Kundrra, Karan Wahi et d’autres noms se sont manifestés et pourraient occuper le poste principal masculin dans la série. Cependant, aucun des rapports n’était vrai. Il y a quelques jours, des informations auraient indiqué que Fahmaan Khan et Tejasswi Prakash avaient été approchés pour jouer le rôle principal.

Fahmaan Khan réagit après avoir été approché pour YRKKH

Bien que Tejasswi n’ait pas réagi, Fahmaan s’est finalement ouvert sur ces informations. S’adressant à Bollywood Spy, Fahmaan Khan a rejeté les rumeurs. Il a dit que la nouvelle n’était pas vraie car on n’en parlait pas avec lui.

Il a déclaré que les créateurs avaient contacté son manager mais il ne sait pas ce qui s’est passé plus tard. Fahmaan a en outre ajouté que personne ne lui avait parlé et qu’il n’était même pas sûr que son manager ait reçu un appel ou non.

Il a mentionné que son manager ne lui dit que les choses qui sont importantes et qu’il n’a donc aucun message à ce sujet. Ouais Rishta Kya Kehlata Hai.

Un regard sur les célébrations de Ganesh Chaturthi sur les plateaux de YRKKH

Eh bien, il sera sûrement intéressant de savoir si les rapports de saut sont vrais ou non et s’ils sont vrais, nous voulons sûrement savoir qui sera le prochain à diriger Ouais Rishta Kya Kehlata Hai sera.