Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Exclusivité : AbhiRa, KaiRa ou Naksh ? Ami Trivedi révèle sa génération préférée

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions dont on parle le plus à la télévision. Elle existe depuis 15 ans mais l’engouement pour cette série augmente à chaque nouvel épisode. Rajan Shahi et son équipe de scénaristes ont magnifiquement sculpté chaque personnage de la série. C’est la raison pour laquelle la série continue de dominer les cœurs. Actuellement, l’histoire de la troisième génération est diffusée à la télévision. Harshad Chopda et Pranali Rathod sont considérés comme Abhimanyu et Akshara.

L’histoire de #AbhiRa reçoit tout l’amour du public. Les gens adorent la chimie torride entre Harshad et Pranali. Avant #AbhiRa, nous avons tous adoré l’histoire de Mohsin Khan et Shivangi Joshi alias #KaiRa. Le jodi de Kartik et Naira était sûrement magique.

Ouais Rishta Kya Kehlata HaiLa première histoire d’amour de était celle d’Akshara et Naitik, alias #NakSh. Hina Khan et Karan Mehra a joué le rôle principal. C’était l’histoire simple d’un mariage arrangé. Cependant, Ami Trivedi, qui joue actuellement le rôle de Manjari Birla dans la série, a révélé quelle était sa génération préférée.

Ami Trivedi révèle son jodi YRKKH préféré

S’adressant à BollywoodLife, Ami Trivedi a déclaré : « Je suivais l’histoire d’Akshara et Naitik. Ma belle-mère et tout le monde étaient de fervents téléspectateurs et j’étais de retour du tournage au moment où Yeh Rishta Kya Kehlata Hai commence. Donc, j’ai J’ai suivi dans une certaine mesure l’histoire d’Akshara et Naitik. J’ai beaucoup apprécié cette histoire. Il y avait beaucoup d’apnapan et une ambiance de valeur familiale. C’était une histoire très douce et « satvik ».

Elle a en outre ajouté qu’elle ne pouvait pas regarder l’histoire de la génération de Mohsin Khan et Shivangi Joshi. Ami a partagé : « Je ne pouvais pas continuer à regarder l’histoire de Kartik et Naira car à cette époque j’étais occupé avec beaucoup d’autres choses. Mais j’ai vu la popularité de #KaiRa. Et bien sûr, je suis définitivement partisan de l’histoire de ma génération. Mon » La génération est la meilleure. #AbhiRa est la meilleure et ils gouvernent pour moi. C’est une histoire d’amour très passionnée. C’est une histoire d’amour d’aujourd’hui et donc les gens peuvent s’y connecter. »

Alors, dites-nous quelle génération préférez-vous ?