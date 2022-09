Yeh Rishta Kya Kehlata Hai énorme rebondissement: Harshad Chopda alias Abhi le cœur brisé après le divorce; Pranali Rathod alias Akshara choque et inspire

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai s’excite à chaque épisode qui passe et les téléspectateurs sont accrochés à leurs écrans. La piste actuelle de l’émission est axée sur Abhimanyu apprenant toute la vérité et se mettant en colère contre Akshara pour son départ et son départ. Il lui dit même qu’elle a décidé de se sacrifier sans prendre son consentement.

Dans le prochain épisode, la famille d’Abhimanyu discute de toute l’affaire. Harsh soutient le sacrifice d’Akshara, tandis que Mahima est contre elle. Dans la maison Goenka, Akhil, Suwarna et Suhasini soutiennent Akshara, tandis qu’Aarohi est déçue de voir sa sœur obtenir tout le soutien nécessaire. Akshara reçoit un appel de Neil qui a apprécié son sacrifice et elle est submergée. Il lui demande de revenir à la maison Birla, mais Akshara refuse sa demande.

D’un autre côté, Akhil et Vansh sont stressés en raison de la perte de l’entreprise alors que Manish est emprisonné. Akshara va rencontrer Manish avec l’avocat. Akhil, Vansh et Akshu voient Anand boire dans la voiture. Akhil a décidé de l’exposer. Pendant ce temps, Abhi reçoit un appel de Parth et part pour l’hôpital. Parth se prépare à révéler la vérité à Abhi, mais Mahima fait de son mieux pour l’arrêter.

Regardez la promo de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai –

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara est vu signer les papiers du divorce, tandis qu’Abhimanyu se sent tout le temps. Akshara se promet de prendre un nouveau départ et dit qu’elle va maintenant se concentrer sur ses rêves. Dans la vidéo promotionnelle, nous voyons comment Abhimanyu verse des larmes en voyant Akshu signer les papiers et se sent seule, tandis que d’un autre côté Akshu se présente comme une femme forte qui croit que le divorce n’est pas la fin de sa vie, mais un doux début. Que va-t-il se passer ensuite?