Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BIG TWISTS: De la douloureuse lettre monologue d’Akshara à l’amertume d’Abhimanyu – AbhiRa 2.0 gagne les cœurs après le saut

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus appréciées du pays. Harshad Chopda et Pranali Rathod L’émission télévisée starrer a fait un saut d’un an dans le prochain épisode. Abhimanyu 2.0, Akshara 2.0 et Abhira 2.0 versions ont été introduites dans l’histoire maintenant. Pendant des jours depuis que la promo du saut a été publiée en ligne, les expéditeurs d’AbhiRa redoutaient le moment où l’épisode post-saut sortira, mais il a déjà conquis les cœurs. Ceux qui ont regardé l’épisode en ligne en deviennent gaga. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre…

L’entrée d’Akshara

Le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai débutera avec la voix mélodieuse d’Akshara. Elle chantera une chanson et la douleur dans sa voix enverra des frissons dans le dos des fans d’AbhiRa. Pranali Rathod gagne encore une fois les cœurs avec sa performance.

Le douloureux monologue d’Akshara

Le monologue douloureux d’Akshara, qui est une lettre qu’elle a écrite à Abhimanyu à l’occasion de leur anniversaire de séparation, vous laissera les larmes aux yeux. Akshara fait de son mieux pour contrôler ses émotions mais vers la fin, elle ne peut pas tout retenir. Atteignant le sommet d’une falaise, elle crie à tue-tête pour Abhimanyu. Le monologue d’Akshara est assez encourageant.

Surcharge de beauté d’Abhimanyu 2.0

Le nouveau Abhimanyu 2.0 est très chaud ! Abhimanyu, qui enverrait les fans d’AbhiRa dans un étourdissement avant, les choquera et les surprendra avec son aura. Abhimanyu alias Harshad Chopda est beau mais la différence dans sa beauté vous frappe différemment. La récolte courte a l’air bien sur Harshad, vous ne trouvez pas ?

L’amertume d’Abhimanyu

Avant, Abhimanyu était amer, mais son amertume a atteint une nouvelle profondeur. C’est triste de le voir souffrir et d’essayer de lutter si fort même après un an. Abhimanyu a quitté les opérations car son cœur n’y est plus mais cède quand il rencontre un patient. La partie la plus douloureuse est qu’Abhimanyu noie la voix d’Akshara qui résonne tout le temps dans sa tête.

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara et Kunal apprendre que la grande finale de l’événement de chant est en Inde et cela aussi à Jaipur. Ailleurs, Abhimanyu remporte la compétition Ironman Power Challenge. Un journaliste interroge Abhimanyu sur Akshara et il évite de poser des questions personnelles. Le journaliste déclare qu’il évite la question comme si sa femme l’avait quitté. Abhimanyu le bat, ne réitérant aucune question personnelle.