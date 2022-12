Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BIG TWIST: Pas Aarohi mais Akshara est enceinte; voici pourquoi Abhimanyu est contre

Les fabricants de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ne ménagent aucun effort pour garder les fans et le public accrochés au Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant émission de télévision vedette. Au cours des deux dernières semaines, de nombreux rebondissements dramatiques ont été introduits dans la série. Aarohi s’est marié avec Neil. Elle a commencé à créer des malentendus entre Neil, AbhiRa et d’autres membres de la famille. Nous avons également appris qu’Akshara avait une condition médicale dans laquelle elle avait des complications de grossesse. Aarohi a fait chanter Abhimanyu à cause de la même chose et plus encore.

Gros rebondissements dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Selon les derniers épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Karishma Sawant alias Aarohi a changé d’avis. Elle avait appris les complications de la grossesse d’Akshara et l’avait utilisée pour faire chanter Abhimanyu pour elle et Neil au profit de la maison Birla et de l’hôpital. Akshara se méfiait de la même chose et a averti Aarohi, après quoi cette dernière a révélé à Akshara ses complications de grossesse. Alors qu’Akshara a le cœur brisé, Aarohi promet de ne plus se mêler de la vie d’Abhimanyu et d’Akshara.

Shocker pour Aarohi et Akshara dans le prochain épisode

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Karishma Sawant alias Aarohi apprendre qu’elle n’est pas du tout enceinte. Et que c’était une fausse alerte. Aarohi appelle à nouveau son amie et pose des questions sur le rapport montrant qu’elle n’est pas enceinte. Elle reçoit un choc lorsque son amie le confirme et dit que c’était une fausse alerte. Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Akshara va s’évanouir et atteindre l’hôpital où elle apprend qu’elle est enceinte. Ce twist va exploser dans les journaux télévisés.

Abhimanyu s’oppose à ce qu’Akshara tombe enceinte

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Harshvardhan Birla alias Papa Birla donner de bonnes nouvelles à la famille selon lesquelles des recherches médicales récentes ont montré que les complications de la grossesse d’Akshara peuvent être réduites de 90% à 10%. Harsh remet les documents de recherche médicale à Harshad Chopda alias Abhimanyu qui les déchire. Abhimanyu dit qu’il ne prendra même pas 0,0000% de chance en ce qui concerne Akshara.