Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BIG TWIST: Manjiri blâme Akshara pour la mort de Neil et la jette dehors; Abhimanyu la quittera-t-elle aussi?

Harshad Chopda, Pranali Rathod, Karishma Sawant et Paras Priyadarshan émission de télévision vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a connu des rebondissements choquants ces derniers jours. Abhimanyu, Akshara, Aarohi et la vie de Neil ont radicalement changé. Les fans d’AbhiRa sont sous le choc des récents rebondissements de l’épisode. Et maintenant, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va avoir un autre drame choquant. Neil va mourir et Manjiri et Aarohi blâmera Akshara pour sa disparition. Les épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont été traumatisants pour les fans.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai torsion choquante

L’émission télévisée vedette de Harshad Chopda et Pranali Rathod est à la mode dans Entertainment News pour la tournure bizarre qu’ils ont introduite ces derniers jours. Pour les non-initiés, Neil a emmené Akshara à l’hôpital après avoir ressenti des douleurs à l’estomac. Cependant, les choses se sont bien passées. Mais il y avait des incidents plus choquants en réserve lorsque les filles de l’ONG ont été kidnappées par un gang de trafiquants d’êtres humains et qu’une chose en a entraîné une autre et que Neil a été grièvement blessé.

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Neil mourra. Oui, tu l’as bien lu. Le personnage de Paras Priaydarshan a été tué par les créateurs. Et un drame majeur s’ensuivra dans la maison Birla alors qu’Abhimanyu, Harsh et d’autres rentreront chez eux avec le cadavre de Neil. Et comme si cela ne suffisait pas, Akshara perd également ses deux bébés. Il est en effet choquant pour les fans de voir où va l’histoire.

Regardez la vidéo de la dépression d’Akshara après avoir perdu ses bébés ici :

Manjiri blâme Akshara; Abhimanyu la quittera-t-elle?

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Manjiri le perdre. Quand elle voit le cadavre de Neil, la mère est brisée et elle ne peut pas supporter la douleur. Elle s’en prend à Akshara et lui demande pourquoi elle a quitté la maison et emmené Neil avec elle. Manjiri blâme Akshara pour la mort de son fils. La famille va subir un autre choc lorsque Manish révèle qu’Akshara a également perdu ses deux enfants. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu demander aux membres de la famille d’Akshara de l’emmener à l’étage. Akshara ne veut pas y aller. D’autre part, Manjiri empêchera Akshara d’accomplir les derniers rites de Neil et la chassera également.

Jusqu’à présent, Abhimanyu a gardé ses sentiments pour lui. Il a également perdu son frère et ses bébés. Abhimanyu avait fait promettre à Akshara de ne pas quitter la pièce. Comment Abhimanyu réagira-t-il à tout? Va-t-il également quitter Akshara ?