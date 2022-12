Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BIG TWIST: La possessivité d’Abhimanyu pour créer un fossé entre lui et la famille Akshara-Goenka?

Harshad Chopda et Pranali Rathod émission de télévision vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai gagne des cœurs pour le scénario en cours. Actuellement, dans l’émission, Akshara et Abhimanyu attendent leur premier enfant ensemble. Ils reçoivent une autre bonne nouvelle lorsque le médecin annonce qu’Abhimanyu et Akshara vont avoir des jumeaux. Leur bonheur ne connaît pas de limites. Auparavant, Abhimanyu avait prévu d’avorter l’enfant en raison des complications de la grossesse qu’Akshara aurait eues. Cependant, il a changé d’avis et fait maintenant très attention à Akshara et à sa grossesse.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Depuis qu’Abhimanyu et Akshara ont appris que ce dernier attendait des jumeaux, Abhimanyu est devenu très émotif et très protecteur envers sa bien-aimée. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu (Harshad Chopda) garder un œil strict sur Akshara. Il la fait s’asseoir correctement, mange des aliments sains et la met même à l’épreuve en lui posant des questions sur le thele wala chinois. Mais l’intelligent Akshara réussit le test. Cependant, Akshara (Pranali Rathod) a ses envies et est un peu fatiguée de la surprotection d’Abhimanyu. Ce n’est pas ça, Abhimanyu a également demandé un congé paternité de 6 mois. Bien que ce soit une bonne décision, la possessivité et la protection d’Abhimanyu semblent compliquer les choses. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai continue d’être à la mode dans Entertainment News.

Découvrez la promo de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ici :

La possessivité d’Abhimanyu pour créer un fossé entre lui et Akshara-Goenkas ?

Dans le précap du prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara manger un laddoo avec culpabilité. Alors qu’elle est sur le point de le manger, Abhimanyu arrive et crie. Il dit à Akshara qu’elle a déjà trompé son régime avec du rasmalai et qu’elle mange maintenant du laddoo. Abhimanyu dit que c’est son erreur de l’avoir laissée venir à Goenkas. Les Goenkas sont sous le choc et surpris par le comportement d’Abhimanyu. Manish exprime son choc et demande à Abhimanyu s’il pense qu’ils ne peuvent pas s’occuper d’Akshara. Ce dernier est sous le choc tandis qu’Abhimanyu se tient là maman.

La possessivité d’Abhimanyu créera-t-elle des problèmes entre Abhimanyu et Akshara-Goenkas ? Abhimanyu a pris trop soin d’Akshara à la maison. Même Akshara semble découragé par ses soins.