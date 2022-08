Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Big Twist : Akshu va revoir Abhi ? Les fans d’AbhiRa amoureux des côtelettes d’acteur de Pranali Rathod [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai gagne le cœur du public et comment ! La Harshad Chopda et Pranali L’émission télévisée vedette de Rathod a fait un bond d’un an avant de montrer la douloureuse séparation de AbhiRa Abhimanyu et Akshara. Et maintenant, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara pourra enfin voir Abhimanyu, mais avec une torsion. L’histoire d’AbhiRa va bientôt prendre une tournure très choquante et il semble que nous nous rapprochons tous de la confrontation. Harshad Chopda et Pranali Rathod gagnent les cœurs avec leurs côtelettes d’acteur.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Akshu va revoir Abhi

Nouvelles du divertissement est plein de Pranali Rathod alias Akshara, Harshad Chopda alias Abhimanyu et leur séparation. Maintenant, pour ceux qui attendent de regarder Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ce soir, voici un spoiler pour vous tous. Akshu verra enfin Abhimanyu. Mais il y a une torsion, ce serait une rencontre virtuelle où seul Akshara verra Abhimanyu. Il se trouve que Maaya a envoyé son lien d’enregistrement vers une émission indienne. Étonnamment, Abhimanyu fait partie du spectacle. Comme vous le savez tous, Maaya a le premier lien de l’émission. Akshara arrive à voir les visuels d’Abhimanyu et devient émotif. Elle a les larmes aux yeux. Et il y a plus que ça. Akshara rencontrera Abhimanyu de la même manière, elle avait avoué ses sentiments avant leur mariage.

Pranali Rathod et Harshad Chopda gagnent les cœurs

L’après-saut Akshara et Abhimanyu ont laissé les fans très émus. La façon dont Harshad Chopda et Pranali Rathod agissent dans la série après le saut, les fans deviennent gaga sur leurs côtelettes d’acteur. Cette fois, les expéditeurs d’AbhiRa sont bouleversés par Pranali Rathod alias Akshara. Le pov de Pranali est montré dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Pranali décrit très bien la douleur de la séparation d’Akshara avec sa bien-aimée. Découvrez les tweets ici :

Pendant ce temps, dans les prochains épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara accepter de se rendre à Jaipur pour l’événement final du concours de chant auquel Maaya participe. Akshara et Abhimanyu auront-ils alors un face-à-face ? Ce serait intéressant à regarder, non ?