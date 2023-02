Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BIG TWIST: Akshara souhaite aller à Udaipur alors qu’Aarohi se fait électrocuter; les fans sont furieux avec le précap [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prendra une autre tournure dramatique dans la semaine à venir. L’émission de télévision produite par Rajan Shahi qui met en vedette Pranali Rathod, Harshad Chopda et Karishma Sawant est l’une des émissions de télévision les plus anciennes du pays. Il y a quelques semaines, Jay Soni est entré dans l’émission en tant qu’Abhinav. Alors que les fans l’ont comblé d’amour, certains ardents AbhiRa Stans le veut hors de la photo. Et il y aura plus de drames intéressants dans les prochains épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai la semaine prochaine.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Aarohi se fait électrocuter, Akshara s’inquiète pour elle

La semaine prochaine sur Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Aarohi être amené à l’hôpital. Elle est dans un état inconscient sur le lit d’hôpital. Abhimanyu (Harshad Chopda) se précipite dans la salle et demande et Rohan l’informe qu’elle a été électrocutée. Aarohi semble être en transe. Ailleurs, Aksha (Pranali Rathod) apprend d’une manière ou d’une autre l’accident d’Aarohi. Elle dit à Abhinav (Jay Soni) qu’elle souhaite aller à Udaipur pour sa sœur.

Les fans sont mécontents d’Akshara; les trolls Manjiri et Aarohi

Eh bien, les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont pour la plupart des expéditeurs d’AbhiRa et quiconque se trouve entre eux est instantanément détesté par le fandom. Manjiri (Ami Trivedi) et Aarohi (Karishma Sawant) sont deux d’entre eux. Dans le prochain épisode, nous verrons à la fois Manjiri et Aarohi s’inquiéter du départ soudain d’Abhimanyu pour l’hôpital. Cependant, le précap d’Akshara voulant visiter Udaipur pour Aarohi a laissé les fans furieux. Aarohi a tout blâmé Akshara et pourtant, la gentillesse qu’elle a envers sa sœur n’a pas bien plu aux fans. Découvrez leurs tweets ci-dessous :

Même je suis énervé par le précap mais cette chose a été présentée comme son personnage principal, elle était sortie d’aru jaap mais elle ne peut pas l’ignorer complètement et je sais déjà jusqu’à ce que “” quelqu’un la déclenche “” elle va se taire pour tout le monde { #Yrkkh #AbhiRa #PranaliRathod #HarshadChopda } https://t.co/T5s6tAgGn8 ru-sha ? (@rushafd) 3 février 2023

#yrkkh #abhira Les gars se préparent pour plus de choses grincer des dents dans cette série.toutes vos tortures ont commencé par aujourd’hui précap.Profitez de la piste la plus grince des dents dans la semaine à partir de demain. Kasturi Joshi (@Kasturi2106) 3 février 2023

Trois réaction de precap !! Abhi – ufff ? Arohi-? Akshu-kya ?#yrkkh #AbhiRa Krutika K (@KrutikaK5) 3 février 2023

Aaj no Abhi V/S Akshu, sauf quelques idiots, seulement jhaaru bashing ? Dkp phirse khel gaye, précap sabka dhyaan ?pe lane ke liye mais muet #yrkkh FD ab bhi ajab gajab théories banake sabka monsieur kha rahi hain ? PC : @Amrish_ki_atma [Tags: #AbhiRa #HarshadChopda #PranaliRathod] pic.twitter.com/NBRcJoYOmp HARIYALI PANKHA ? (@Megha424) 3 février 2023

Le précap de DKP aujourd’hui était très horrible – pouvez-vous servir la séquence de rêve de #AbhiRa avant de nous montrer une autre séquence sanglante ? #yrkkh Aphrodite (@smoocher410) 3 février 2023

je sais Je nage en liquide avec le précap d’aujourd’hui Merci BV ??#yrkkh #AbhiRa https://t.co/6GKRP85P7h pic.twitter.com/LHt2F16wzI Antarayami (@Amrish_ki_atma) 3 février 2023

Ils ont d’abord fait sympathiser Abhi ? qui la rôtissent toujours Maintenant Akshu, qui devrait vérifier la réalité des deux ? & MJ, qu’est-ce que c’est dans le précap. Laissez jodi, caractère individuel. développement de #Abhira en descente. S’ils ne s’en prennent pas à ? & MJ à la fin, je vais avoir tendance contre DKP.#yrkkh Surya (@Surya800rise) 3 février 2023

Moi ayant les réactions les plus confuses et mitigées de tous les temps, en regardant le précap … Wow HC / Abhi a l’air si beau ?? Svp pas encore Akshu ?? WTF a tort avec l’expression AR ??#yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/PX8Y9g2a1y Rags_HcPr ? (@ Ragini2011) 3 février 2023

Quelqu’un peut-il m’expliquer le putain de précap s’il vous plaît ??? Je n’ai rien compris. J’ai été traumatisé en la voyant ? Et aussi mahaan Akshu veut retourner à Udaipur pour sa sœur. Maro Mujhe Maro pour avoir regardé cette merde ???? #yrkkh #Abhira Anisha (@desigal26) 3 février 2023

Le moi : akshu ira à udaipur pour abhi Le dkp : précap ? ? ? ? ? #yrkkh #AbhiRa Pooooooh (@pooh_for_rescue) 3 février 2023

C’est quoi ce précap ? Jharu est-il malade #abhira #yrkkh tanvi s (@ tanvishri11) 3 février 2023

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Jay Soni dominent le cœur avec leurs performances dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Quoi qu’il en soit, pensez-vous qu’Akshara retournera à Udaipur ?