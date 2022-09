Yeh Rishta Kya Kehlata Hai BIG TWIST: Abhimanyu rencontre Kunal; Akshara sent sa présence – les retrouvailles d’AbhiRa sur les cartes ?

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il a fait un grand bond il y a deux semaines avant Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara (Pranali Rathod) s’est séparé. Abhimanyu a été dévasté après qu’Akshara l’ait quitté. Ce dernier souffrait également beaucoup mais espère une réunion alors qu’Abhimanyu est devenu amer. Il ne peut même pas écouter sa voix et a commencé à détester la musique. Abhimanyu utilise des écouteurs pour bloquer la voix d’Akshara qui n’arrête pas de sonner dans sa tête. Mais il semble que les deux tourtereaux désormais séparés, AbhiRasont sur le point de se retrouver face à face.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Kunal rencontre Abhi

Les épisodes, la distribution et le scénario de Yeh Rishta Kya Kehlata sont largement discutés dans Entertainment News. Dans le prochain épisode, nous verrons Abhimanyu atteindre Jaipur. Oui, tu l’as bien lu. Abhi (Harshad Chopda) entend la voix d’Akshu et est déterminé à savoir où elle se trouve. Naturellement, Abhimanyu a beaucoup de questions dans son esprit et son cœur et il veut des réponses. Il a atteint Jaipur et en fait près de la porte de l’hôtel où séjourne Akshara (Pranali Rathod). Mais Kunal (Mrunal Jain) l’empêchera de rencontrer Akshara.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Akshara sent Abhimanyu

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara se blesser à cause d’un éclat cassé d’une pièce maîtresse. Elle appelle la réception et demande un médecin. Abhimanyu qui a atteint l’hôtel lui demande d’ouvrir la porte mais pour une raison quelconque, Akshara ne le fait pas. Kunal a également atteint l’hôtel et il est choqué et effrayé après avoir vu Abhimanyu à l’hôtel. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Kunal rencontrer Abhimanyu. Il emmène Abhimanyu près de la porte d’Akshara et se met à discuter. Plus tard, Abhimanyu demande à Kunal s’il a la moindre idée de l’endroit où se trouve Akshara. D’un autre côté, Akshara sent la présence d’Abhimanyu et ouvre la porte.

Est-ce que ce sera ça ? Nous pensons qu’il y a plus de drame à venir dans Harshad Chopda et Pranali Rathod avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Quelles sont vos pensées?