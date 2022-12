Yeh Rishta Kya Kehlata Hai beauté Pranali Rathod a le plus beau sourire; voici la preuve

Alia Bhatt célèbre la veille de Noël avec son mari Ranbir Kapoor, Soni Razdan et sa famille. C’est le mois préféré de l’année pour de nombreuses personnes. Décembre est aimé de tous car il y a de nombreuses raisons de le célébrer en famille. Nos célébrités de Bollywood célèbrent également le réveillon de Noël avec tous les leurs. Alia Batt a pris son Instagram et a partagé de superbes photos d’elle lors de la célébration de la veille de Noël. Alia, qui a stupéfié les fans avec sa perte de poids un mois et demi après son accouchement, avait l’air magnifique dans sa tenue. Alors que toute la famille Kapoor et Bhatt était mécontente de la célébration, la fille d’Alia Bhatt, Raha Kapoor, leur a énormément manqué.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont l’air si heureux alors qu’ils célèbrent Noël avec leur famille

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt forment l’un des couples les plus puissants de Bollywood et leur histoire d’amour n’est rien de moins qu’un conte de fées. Ranbir et Alia se sont mariés en avril et peu après trois mois de leur mariage et ont fait face à de nombreuses critiques, mais le couple n’y a pas prêté attention.

Alia Bhatt est prête à reprendre le travail ensemble. Il est rapporté que l’actrice commencera à tourner pour le film de SS Rajamouli avec Mahesh Babu. Le couple commencera également bientôt à tourner pour Brahmastra 2 avec son mari Ranbir Kapoor. Le couple est en train de passer tout le temps heureux avec leur fille bien-aimée Raha Kapoor et chaque jour, ils explorent chaque étape de la sienne. Ranbir Kapoor tourne actuellement pour Animal avec Rashmika Mandanna et attend également la sortie de son prochain avec Shraddha Kapoor Tu Jhooti Main Makkar.