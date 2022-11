Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Au milieu des rumeurs de séparation d’AbhiRa, CES deux personnages feront leur rentrée dans la série ?

Harshad Chopda–Pranali Rathod vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a encore glissé sur le Cartes TRP. Cependant, les audiences de l’émission se sont légèrement améliorées malgré le glissement de position. Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu Abhimanyu et Akshara se séparer en raison de l’état de santé de Khera pour la chirurgie d’Abhimanyu. Il y a eu aussi la mort d’Anisha et l’évasion de Kairav ​​du drame de la prison. Quand Akshara est revenue, Abhimanyu s’en est pris à elle et leurs malentendus n’ont fait qu’augmenter. Enfin, il y a quelques jours, tout a été trié et Akshara est revenu avec Abhimanyu. Cependant, selon les derniers rapports, AbhiRa se dirigent vers une autre séparation.

Au milieu de la séparation d’AbhiRa, deux anciens personnages font leur rentrée

Depuis que les rumeurs de séparation de Harshad Chopda alias Abhimanyu et Pranali Rathod alias Akshara ont circulé, les fans sont plutôt mécontents. Après tout, les choses semblaient brillantes pour AbhiRa maintenant. La séparation juste après le mariage était trop difficile à gérer pour les fans. Et maintenant, avec une autre séparation à venir à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les fans sont vexés. Au milieu de ces rapports de spoiler, un autre spoiler a fait surface. Deux personnages de la distribution précédente de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai réintégreront la série. Le spectacle est une grande tendance dans Entertainment News.

Eh bien, ce n’est malheureusement pas Shivangi Joshi alias Naira ou Mohsin Khan alias Kartik. Mais, les deux personnages qui réintégreront seront comme des figures père-mère depuis leur lien étroit avec Naira et Kartik. Sans plus tourner autour du pot, Naksh et Kirti rentreraient à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, selon les rapports. Il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet, cependant, le buzz indique qu’Akshara aura le cœur brisé et c’est alors que Naksh et Kirti, qui ont quitté Udaipur, seront de retour. Ils s’inquiéteraient de voir des problèmes dans la vie d’Akshara, la fille de Naira et Kartik. Shehzad Shaikh et Harsha Khandeparkar ont joué Naksh et Kirti dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Pendant ce temps, selon les rapports, Akshara sera évincé par Abhimanyu alors que la première est enceinte. Cependant, Abhimanyu n’est pas au courant de la grossesse d’Akshara. D’autre part, Mahima et Aarohi s’uniront contre Akshara.