Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Alerte spoiler : Manjiri s’interpose entre Abhimanyu et Akshara, Abhi prendra-t-il position pour son amour ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, le 2 octobre : Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, la préparation de la célébration du mariage d’AbhiRa a déjà commencé et Abhimanyu (Harshad Chopda) se sent très heureux de retrouver enfin son amour. Mais plus tard, Akshara disparaît et tous les membres de la famille sont très inquiets. Mais Abhimanyu part à sa recherche, et finalement il la voit et lui demande pourquoi elle est partie. Attendons de voir le twist que va lui dire Akshara (Pranali Rathod) ?

Le mariage d’AbhiRa est en danger à cause de Manjiri

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara (Pranali Rathod) révèle la vérité sur sa grossesse et Abhimanyu (Harshad Chopda) est prête à accepter cette responsabilité, mais de l’autre côté, Manjiri (Ami Trivedi) confronte Akshara et lui dit qu’Abhinav ou son enfant ne peuvent pas s’interposer entre eux. Elle force Akshara à promettre qu’il oubliera Abhinav (Jai Soni). Que fera Akshara après avoir entendu les paroles cruelles de Manjiri ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, le cousin de Manjiri, Sujit, fait quelque chose de très bon marché et tente ensuite d’accuser Aarohi. Mais il ne sait pas qu’Aarohi est un combattant. Cette fois, Akshara et Aarohi (Karishma Sawant) le remettront-ils à sa place ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision hindi les plus diffusées. Selon le dernier buzz, Tejasswi Prakash et Fahman Khan remplaceront Akshara et Abhimanyu, alias Pranali Rathod et Harshad Choda après 20 ans d’interruption.