Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ALERTE SPOILER: Abhi reste rapide pour Akshara sur Teej; Les fans d’AbhiRa l’appellent le “mec de rêve”

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions télévisées les plus anciennes. Cela a commencé avec l’histoire d’Akshara (Hina Khan) et de Naitik (Karan Mehra) et a connu plusieurs sauts. Actuellement, l’histoire d’amour d’Abhimanyu (Harshad Chopda) et d’Akshara (Pranali Rathod) se poursuit. Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai appellent Harshad et Pranali comme AbhiRa et ils aiment leur chimie dans la série. Bientôt, une piste Teej va avoir lieu et les fans d’AbhiRa sont super excités à ce sujet car Abhi jeûnera pour Akshara dans le spectacle.

Une image des décors est devenue virale dans laquelle AbhiRa interprète Teej pooja ensemble, ce qui a rendu tout le monde super excité pour l’épisode. De nombreux fans d’AbhiRa ont tweeté qu’Abhi était le “mec de rêve” pour toutes les filles.

Un fan a tweeté: “Quand nous disons qu’il est le meilleur ML. C’est ce que je veux dire. Il met la barre haute mais agn.d fait, il ne fait aucun show ki akshu rakhegi à mai bhi rakhunga. jusqu’à ce qu’Akshu lui donne sa douceur préférée. Il est sorti. Cet homme est un joyau. #yrkkh #AbhiRa #yrkkh3.” Découvrez les autres tweets ci-dessous

Quand on dit qu’il est le meilleur ML. C’est ce que je veux dire. Il met la barre haute mais en fait, il ne fait aucun show de ki akshu rakhegi à mai bhi rakhunga. den il est sorti. Cet homme est une perle. #yrkkh #AbhiRa #yrkkh3 pic.twitter.com/5jpZLaoq8l abhirayrkkh (@abhirayrkkh) 8 juillet 2022

Abhimanyu Birla se fixe encore des buts ? Il a gardé un jeûne (comme nous savions qu’il le ferait). Et maintenant, il fait aussi la puja pour son akshu. S’il vous plaît, arrêtez de lever la barre Abhimanyu Birla. Cz on ne pourra sûrement pas trouver quelqu’un comme toi dans la vraie vie ??#yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/h6rhbs6w9N shreyashi (@abhira_kaira) 8 juillet 2022

“Meri Akshu ke bhi toh salamti honi chahiyai” Nous voyons toujours des femmes prier pour la longue vie de leur mari, c’est très rare de voir un mari faire cela mais Abhi croit qu’il faut tout faire ensemble car il veut cette vie dans laquelle son Akshu est avec lui #AbhiRa #yrkkh pic.twitter.com/cnikXTMWzY Burak_Harshad_love ?? (@mahi_mehar_) 8 juillet 2022

Awwwwww !! Il fait des rituels teej avec sa femme <3 Abhimanyu comme mari >>>>> Nul doute qu’il est le mec de rêve pour chaque fille #Yrkkh #AbhiRa #HarshadChopda pic.twitter.com/E2Bvadubqb Ann ??? (@Annusha21) 8 juillet 2022

De Diwali à Dussera en passant par Teej, chaque festival est célébré dans des émissions de télévision et c’est ce qui fait la beauté des émissions de télévision indiennes. De plus, il est bon de voir que Yeh Rishta Kya Kehlata Hai brise les stéréotypes avec leur morceau.