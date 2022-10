Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Akshara signe les papiers du divorce et laisse Abhimanyu choqué, se fait saluer par les fans pour cette étape radicale

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai verra un bond après la séparation d’Akhara Goenka et d’Abhinaya Birla. Et la dernière épode a vu le couple se séparer, tout Akshara avoue à Abhi d’avoir donné une seconde chance à leur relation et pourtant elle signe les papiers de divorce et le libère parce qu’elle ne veut pas de cette relation alourdie. Les fans saluent la performance de Pranali Rathod dans la série et qualifient cet épisode de meilleur épisode à ce jour. Akshara évacue sa douleur après avoir signé les papiers du divorce en se tenant sous la douche et ses parents la regardent s’occuper de l’apian. Cette seule scène de Pranali lui a valu des éloges.

Glad Akshu lui a dit cela. Warna, elle sera à nouveau blâmée en disant qu’elle n’a jamais voulu travailler ou se battre pour leur relation bla bla bla ..#yrkkh #Abhira pic.twitter.com/wuz90ndm8e Arya Fay (@Arya7Fay) 1 octobre 2022

Dans le dernier épisode, vous verrez le couple le plus aimé Akshara et Abhimanyu divorcer et toute la piste était une montre intéressante, de montrer le passé à gérer le présent. La séparation du couple a été magnifiquement montrée. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a été l’une des émissions les plus préférées sur la tension et Harshad Chopra et Pranali Rathod ont répondu aux attentes des fans.