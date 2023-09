Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Akshara-Naitik, Kartik-Naira, Abhimanyu-Akshara ; Quel morceau de quelle génération as-tu préféré ? Votez maintenant

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a un énorme fan qui le suit. L’émission est la plus ancienne diffusée à la télévision et figure toujours parmi les cinq meilleures émissions des charts TRP. Le spectacle a débuté en 2009 et l’histoire d’Akshara et Naitik a conquis les cœurs. Une simple histoire de mariage arrangé est parvenue dans chaque maison. Hina Khan et Karan Mehra ont joué le rôle d’Akshara et Naitik.

Ils ont magnifiquement décrit comment un mariage arrangé peut aussi être si réussi. L’innocence de leur histoire d’amour est ce à quoi le public et les couples nouvellement mariés pourraient se connecter. La meilleure partie de cette histoire a été la façon dont les anciennes vues traditionnelles des familles d’Akshara et de Naitik se sont transformées en vues modernes au fil du temps.

La magie de Kartik-Naira

Bientôt, nous avons assisté à un saut de génération dans l’histoire. Naira, la fille d’Akshara et Naitik, est tombée amoureuse de Kartik Goenka. L’alchimie entre Shivangi Joshi et Mohsin Khan en tant que Naira-Kartik était tout simplement magique. #KaiRa a toujours été la tendance phare des réseaux sociaux.

Les gens ont adoré leurs photos et leurs vidéos de danse ensemble. L’histoire de #KaiRa avait le facteur nouveau et moderne. Rajan Shahi a magnifiquement modernisé ses histoires avec le temps. Les séparations de Kartik-Naira, leurs retrouvailles ont toutes été adorées. La fin de Kartik et Naira a été très décevante pour le public. #KaiRa était devenu une émotion.

L’histoire à succès d’Abhimanyu-Akshara !

Après eux, Akshara a repris l’histoire. La fille de Kartik et Naira, Akshara est tombée amoureuse du célèbre Dr Abhimanyu Birla. La famille d’Abhimanyu ne croyait pas beaucoup aux coutumes et aux fêtes car ils sont tous médecins tandis que la famille d’Akshara était un mélange parfait de cultures modernes et traditionnelles.

Harshad Chopda et Pranali Rathod jouent Abhimanyu et Akshara dans la série. Leur histoire a immédiatement touché le public parce que les créateurs avaient fait une histoire de l’époque actuelle. Ils se sont séparés tout comme #KaiRa s’était séparé et c’est à ce moment-là que le public est devenu plus intéressé à revoir les retrouvailles.

Rajan Shahi a amené de nouvelles paires à chaque fois pour ses spectacles et cela ressemble à sa stratégie étonnante. Chaque duo a réussi à créer sa propre place dans le cœur du public. Il est sûrement difficile de choisir une paire.

Cependant, nous voulons savoir ce que le public aime. Nous avons donc une question pour tous les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Akshara-Naitik, Kartik-Naira, Abhimanyu-Akshara ; Quel morceau de quelle génération as-tu préféré ?

Votez maintenant et faites-nous part de votre point de vue !