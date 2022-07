Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Akshara jaillit alors qu’Abhi chante pour elle ; AbhiRa étant le système de soutien l’un de l’autre vous touchera la corde sensible [watch video]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il met en vedette Harshad Chopda comme Abhimanyu et Pranali Rathod comme Akshara dans les rôles principaux. Ensemble Abhimanyu et Akshara alias Harshad et Pranali sont expédiés comme AbhiRa. Actuellement, une tournure intéressante a été montrée dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Abhimanyu souffre de lésions nerveuses. Quand Akshara l’apprend, elle met son rêve de chanter entre parenthèses. Abhimanyu est en colère au début, mais ils arrangent les choses. Et maintenant, on verra Abhimanyu sérénader Akshara avec une chanson sincère. Il chantera Dil Ko Tumse Pyaar Hua pour Akshara et ce dernier jaillirait continuellement.

Pranali Rathod, Harshad Chopda et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont les plus grands journalistes de nouvelles de divertissement. Dans la nouvelle promo publiée par les créateurs de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara aider Abhi lorsque sa main abandonne en jouant de la guitare. La relation entre Akshara et Abhimanyu est de purs objectifs !