Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Akshara enceinte du bébé d’Abhinav ? Les fans d’AkshNav lui donnent une touche Karan Arjun

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus anciennes et les plus populaires de la télévision indienne. Dans l’émission, nous voyons qu’Akshara (Pranali Rathod) et Abhimanyu (Harshad Chopda) se réunissent à nouveau en couple. Cette fois, c’est pour Abhir (Shreyaansh Kaurav). Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont sous le choc de la dernière promo. Le médecin dit à Akshara que son sang est bon mais l’informe qu’elle est enceinte. C’est vraiment inattendu. Sachant que cela fait plus de six mois qu’Abhinav (Jay Soni) est décédé dans la série, on se demande comment vont-ils justifier ce bébé.

Les fans de Jay Soni et AkshNav célèbrent la nouvelle

Les fans trollent le fandom rival d’AbhiRa en disant qu’après trois semaines avec seulement Abhi et Akshara, les créateurs ont été contraints d’adopter l’angle Abhinav. Il semble qu’Akshara aura une fille d’Abhinav dans les prochains jours. L’histoire après le saut sera celle des trois enfants. Il y a un certain nombre de spéculations sur qui jouera Abhir adulte dans la série. Les fans trouvent hilarant qu’Akshara soit soudainement enceinte. Jetez un œil à certaines des réactions les plus drôles….

Une autre chose que je ne comprends pas : combien de temps faut-il à une femme pour savoir qu’elle est enceinte ? Quelle est la chronologie ici – ouais chal kya raha hai ?? Et de toute façon, c’est quoi ce spectacle maintenant ? Ce n’est pas #AbhiRa ni #AkshNav Hai Kya ouais abh ? ?? #yrkkh Ambre (@Amber_5577) 22 septembre 2023

Si la nouvelle de la grossesse est vraie, Abhinav show main na hoke bhi hoga mdr…réunion ???? Bacha log ko paix nahi hain #akshnav #Yrkkh Madhu ? (@Madhu71920920) 2 août 2023

Heureux!? AkshNav fd? Bon sang ouisss !!!!!!! ??? Finalement, le Raaz derrière cet épisode nocturne coupé après le gâteau khilauing et les discussions matinales devant la famille est révélé ? Ik, cette piste de grossesse consiste à tirer AkshNav fd pour regarder l’émission pour trp. Ils pourraient commencer un jeu de fausse couche.#yrkkh https://t.co/AjTGhG3U42 pic.twitter.com/f6u5GBOCMM Ponvarshini (@povarshini) 22 septembre 2023

Dans un monde parallèle… Abhinav et Akshara regardent ensemble les rapports du test de grossesse +ve ??être heureux émotionnellement ?mon cœur ??? Toutes nos félicitations #Akshnav ?#AbhinavSharma #Yrkkh pic.twitter.com/teckxE62XZ RS (@_focus__on) 22 septembre 2023

Maintenant, cet épisode nocturne coupé et cette lueur matinale dans le prochain épisode ont du sens ?? En fait Lota fd a gagné du bcz avant nous, c’est vous qui avez prédit qu’ils avaient du sr dans ce morceau ??? Chotu Abhinav arrive…. ?? ?#yrkkh #AbhinavSharma #AkshNav #AksharaSharma https://t.co/32EvLPCYc0 pic.twitter.com/V9YQdr9Nhv Ponvarshini (@povarshini) 22 septembre 2023

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a connu une baisse des TRP comme beaucoup d’autres émissions. Les fans de Harshad Chopda sont sacrément mécontents de la façon dont les créateurs ont montré son personnage tout au long de la série.