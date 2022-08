Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Akshara alias Pranali Rathod RÉVÈLE qui est sa co-star préférée de tous les temps ; des suppositions?

Pranali Rathod a conquis les cœurs avec sa performance en tant qu’Akshara dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. La chimie de l’actrice avec sa co-vedette Harshad Chopda a toujours fait parler de lui. Le spectacle est sur le point de faire un bond d’un an, et le public est ravi de savoir ce que les créateurs ont à offrir dans les prochains épisodes. Avant Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Pranali faisait partie d’émissions comme Jaat Na Poocho Prem Ki, Barrister Babu et Kyun Utthe Dil Chhod Aaye.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fait toujours la une des journaux télévisés. Récemment, dans une interview avec Telly Chakkar, l’actrice a révélé qui était sa co-star préférée de tous les temps, et comme tout le monde s’y attendait, sa réponse était Harshad Chopda. Pranali a déclaré qu’elle était avec Harshad depuis le plus longtemps et que le voyage avec lui avait été incroyable.

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon elle, était la personne la plus adorée du plateau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, l’actrice a plaisanté et a pris son nom. Mais, ajouté que tout le monde est adorable.

Pranali et Harshad partagent une excellente chimie à l’écran dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il y a quelques mois, il a été rapporté que les acteurs avaient commencé à se fréquenter dans la vraie vie. Cependant, il y a quelques mois, l’actrice a précisé qu’ils ne sortaient pas ensemble. Pranali avait déclaré qu’elle et Harshad étaient de très bons amis comme les meilleurs amis, mais ils ne sortaient pas ensemble.

L’Instagram de Pranali est rempli de belles photos et vidéos d’elle et de Harshad. Leurs publications Instagram sont un régal pour les fans.

En ce moment, Pranali et Harshad sont également vus sur Ravivaar With Star Parivaar. L’émission du week-end a reçu une excellente réponse et même le TRP est également assez bon.