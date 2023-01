Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhinav est-il un méchant ou une bonne personne ? Les fans d’AbhiRa partagent leurs réflexions alors que Jay Soni gagne le cœur d’Abhimanyu [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des plus grandes émissions de télévision du pays. Actuellement, dans la troisième génération de l’émission, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai joue Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant dans des rôles clés. Récemment, Jay Soni est entré dans l’émission télévisée TRP. Il joue Abhinav dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Abhinav est un homme bon et il a aidé Akshara beaucoup. Jay Soni a gagné des cœurs et comment ! Cela a conduit à des différences dans AbhiRa Fandom.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai grosse torsion

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des meilleures émissions de télévision diffusées à la télévision depuis plus d’une décennie. Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant jouent les rôles principaux de troisième génération dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, c’est-à-dire Abhimanyu Birla, Akshara Goenka et Aarohi Goenka. Dans les derniers épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara et Abhinav élever Abhir tandis qu’Abhimanyu et Aarohi élèvent Ruhi. Il y a une différence dans leur éducation.

Ruhi appelle Abhimanyu, coquelicot tandis qu’Abhir s’adresse à Abhinav en tant que papa. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara révéler toutes les bonnes actions d’Abhinav dans le flashback. Jay Soni en tant qu’Abhinav gagne déjà les cœurs. À tel point que certains fans ont commencé à expédier Abhinav avec Akshara.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: les fans d’AbhiRa réagissent aux cœurs gagnants de Jay Soni

Donc, en ce moment, les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont divisés. Entertainment News en regorge. Ils sont contrariés par les fabricants qui séparent Abhimanyu et Akshara, leur AbhiRa si amèrement. Et il a maintenant une faction. Abhimanyu stans et Akshara stans. D’une part, les partisans d’Akshara estiment qu’Abhimanyu est sans cœur et impitoyable. D’un autre côté, les fans d’Abhimanyu appellent Akshara Mahaan, etc. La bonne nature d’Abhinav a gagné beaucoup de cœurs. Cependant, les expéditeurs d’AbhiRa estiment qu’AbhiRa est la fin du jeu. Ils pensent qu’Abhinav sera bientôt transformé en méchant. Certains veulent que la bonté d’Abhinav soit conservée. Découvrez les réactions ici :

Ohhh… Alors nav aidant ak c’est de l’HUMANITE et abhi aidant arohi c’est grincer des dents ?? Pourquoi?? Il devrait la laisser mourir d’urgence, elle et son bébé, alors qu’il est lui-même un MÉDECIN dont la vie entière tourne autour de sauver des gens ?? C’est ce que tu appelles l’humanité ?? #yrkkh Ukihc chiku (@wander_study) 9 janvier 2023

Ce n’était même pas maahanta. C’était juste de l’humanité et de la bravoure de la part de Neil et d’Akshara. Oublie que c’est un spectacle et oublie que PR et HC jouent #abhira puis réfléchissez-y. Ne feriez-vous pas vraiment l’éloge d’une telle personne ? #yrkkh Hakuna matata (@Blip_Existence) 9 janvier 2023

Quand Akshu souffrait énormément quand leur bébé avait le plus besoin d’Abhi, il n’était pas là mais Dieu a envoyé Nav pour aider sa femme c’était le bon karma d’Abhi et pour sauver leur bébé c’était le bon karma d’Akshu Ce que Nav a fait, je suis reconnaissant, c’est le destin et vous ne pouvez pas le changer #yrkkh #Abhira Brillez et souriez ? (@ShineNSmile_4ol) 9 janvier 2023

Abhinav est un très bon être humain jusqu’à présent, mais ayez de la patience, Abhi sera de retour avec un bang. Il est aussi humain et l’homme fait des erreurs, il s’en rendra compte bientôt et se rattrapera aussi. Il est un ml flippant de la série. Halke mein mat lo usko. Ayé. ! ?#yrkkh#AbhiRa Hiba Azad (@azad_hiba) 9 janvier 2023

Bon d’accord… Abhinav est si grand, très grand, à tel point que son nom peut être recommandé pour les nominations au prix Nobel de la paix et à l’ONU pour la protection des droits de l’homme. Mais #Abhi et #Akshu s’aimer et #Abhir est leur fils et ils finiront ensemble. Maintenant STFU. #yrkkh (@Aparaji68142122) 9 janvier 2023

J’apprécie Sirat d’avoir pris soin d’Akshu et d’avoir tout fait pour elle en tant que belle-mère. Mais elle a utilisé akshu comme sac de frappe d’aarohi et le public ne lui pardonnera jamais de l’avoir rendue faible. Je n’ai jamais vu abhinav forcer abhir à frapper les autres.#yrkkh https://t.co/sAZLdVSOdH Fan AbhiRa toxique (@secretflish) 9 janvier 2023

Pourquoi Akshu doit-il avoir des sentiments amoureux pour Abhinav en échange de l’aide qu’il a apportée ? C’est comme dire qu’Akshu aurait dû tenir sa promesse à Sirat toute sa vie, peu importe à quel point Aarohi était terrible. Ne normalisez pas un engagement à vie comme ça. #yrkkh lavanya (@abhiraxxx) 9 janvier 2023

akshara mérite la navigation… mais qu’en est-il de la navigation ? Méritait-il l’akshara ? elle a gâché sa vie avec son soi-disant faux mariage …… abhinav mérite abhir mais pas akshara. #yrkkh Émissions ITV (@shows_itv) 9 janvier 2023

Vrai ? Abhinav Abhinav >>>>>> Abusif Arrogant Abhimanyu ? Birla#yrkkh https://t.co/9v8gbndpEp Kadwa (@kadwa16) 9 janvier 2023

Ceux qui passent d’Abhimanyu à Abhinav maintenant, ceux qui vont demander “comment puis-je avoir un mari comme Abhi” dans quelques jours ??? C’est la réalité…. #HarshadChopda #AbhimanyuBirla #AbhiRa #yrkkh Aayesha (@WeWantJasly) 9 janvier 2023

#yrkkh Qu’y a-t-il à se laisser emporter avec Abhinav atteignant une femme en douleur de travail à l’hôpital ? Ne serait pas #Abhimanyu faire la même chose dans une situation similaire à n’importe quelle femme ? Avons-nous jamais vu ou connu #Abhimanyu?Une mauvaise action dans des circonstances difficiles ne change pas son caractère ! Rita Kar (@itskhuku) 9 janvier 2023

Je remarque que les comptes expédient la navigation avec notre akshu. J’attends qu’ils retournent le moment où akshu abhi apparaît à l’écran. Je sais que leur relation est désordonnée, mais elle finira par s’améliorer.#ABHIRA SONT LA FIN DU JEU. Btw excité de voir la réaction des palmes #yrkkh pic.twitter.com/uJureKMw15 Jessica (@Jessica20010701) 9 janvier 2023

Au moins woh rangralian ni mana raha comme akshara jo commodément mazay kar rahe hai abhinav k sath ? Abhir ko illégal bacha bana dia ussne Abhinav ka ? Akshara k pyar ka kya ? Oh attends de kabhi pyar kia hi ni tha sanglant aurat égoïste ? #YRKKH https://t.co/NLs0Fg5w3G Mad_For_Harshad (@BepannaahNo1Fan) 9 janvier 2023

K!LL Abhimanyu Birla et faire d’Abhinav, Jhaaru et Akshara des protagonistes, ce serait la solution à tous les problèmes de putain ?? lofl, au moins j’aurais une raison de NE PAS LE REGARDER complètement si vous K mot Abhi de Ra ???#yrkkh (@_sporsha_) 9 janvier 2023

Autant mon cœur AbhiRa pleure en voyant Abhir appeler Papa à Abhinav bt Mon cœur va à Abhinav bcz il mérite tout Il a vécu le voyage d’Abhir d’un fœtus à un enfant de 5 ans… il a tout risqué pour le sauver… Il mérite tout, s’il vous plaît ?#Yrkkh #JaySoni pic.twitter.com/78SA1W78XU Aparna (@Aparna45056805) 9 janvier 2023

Ak a clairement fait l’éloge d’abhinav mais cela ne veut pas dire qu’elle dégrade abhi, c’est des gens qui déforment son récit ??? #yrkkh Amoureux??? (@m_tejaashree) 9 janvier 2023

Mieux vaut qu’ils fassent d’AB un méchant complet et le frappent de la falaise pour la glorification de ce mahaa admi … HC a fait d’Abhimanyu Birla que d’énormes téléspectateurs acceptent kare Abhinav mahaan devta ko … yeh sabh kar rahe hai … #yrkkh Sonia (@ImSonia_10) 9 janvier 2023

Abhinav a sauvé AK et son enfant, Humanité vous sab sahi haiMais vous sab hota hi nai agar AK Abhi ko informe karti Udaipur wapas jati batati, Bcoz de sa seule mauvaise décision woh apna bébé bhi kho sakti thi ?+ Ne viens pas avec usne suna nai jap #Yrkkh #AbhimanyuBirla #AksharaGoenka HC_Abhimanyu (@SNS_HC) 9 janvier 2023

Peu importe à quel point la question est sensée ou logique, la réponse est la même Abhi est toxique, Nav est dieu ?? #yrkkh #AbhimanyuBirla ouais obsession kya kehlata hai https://t.co/3aSBtXkS2s Aadya_sunshine_22 (@AadyaSunshine) 9 janvier 2023

#yrkkh je ne sais pas quoi dire Mais ne faites pas tellement confiance à dkp et nav S’ils ont fait abhi méchant 1-2 épisodes Ils peuvent aussi faire de la navigation. Ps-alors abhi était le meilleur ML d’itv#AbhiRa punsandali nimsara (@punsandalinims1) 9 janvier 2023

Les mêmes personnes qui pleurent qu’Abhi ne s’intègre pas dans la dynamique Akshu-Abhir-Abhinav sont celles qui ont salué Abhi pour avoir manqué de respect à Harsh. #Yrkkh Papa-Mausi ki Shaadi ? (@abhirababy) 9 janvier 2023

” Médaille Abhir ka papa hone ka ” Il mérite ça, putain ? Fais ce que tu veux DKP .. n’ose pas ruiner ce lien .. Abhir est son monde .. n’ose pas lui arracher son monde .. ? Jyaada ho à utiliser maar dena.. histoire moi na sahi bt Dil moi à rahega..bt ne le ruine pas ?#yrkkh #JaySoni https://t.co/ePfuyOJNTx Aparna (@Aparna45056805) 9 janvier 2023

Cet homme a vraiment fait beaucoup pour Akshu et pour le bébé d’AbhiRa ??? merci Nav, tu viens de gagner mon cœur à nouveau ?? tu as prouvé que tu es vraiment un mec sympa ???? Ps Jay Soni, quel acteur tu es. Vous venez de clouer cette scène ?????#AbhiRa #JaySoni #Yrkkh #Abhir #AbhirBirla pic.twitter.com/Fr0VDfDkEg Bavi ? (@BhaviPaharia) 9 janvier 2023

Yarr, il est tellement drôle et je ne veux pas qu’il se blesse svp Ps je veux toujours AbhiRa ensemble mais je me sens triste pour ce gars. C’est quelqu’un de bien yarrrr#yrkkh #JaySoni #AbhiRa #AbhikiAkshu #Akshu pic.twitter.com/KLuCdNyEeq Bavi ? (@BhaviPaharia) 8 janvier 2023

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Neelima Amma demander à Abhinav d’épouser Akshara. D’autre part, Manjiri demande à Abhimanyu d’épouser Aarohi.