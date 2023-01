Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhinav apprend enfin qu’Abhimanyu est l’ex-mari d’Akshara ; lâchera-t-il Abhir et Akshu ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Harshad Chopda pièces Abhimanyu Birla tandis que Pranali Rathod pièces Akshara dans le spectacle. Jusqu’à présent, nous avons vu Abhimanyu rencontrer Akshara à Kasauli. C’est grâce à Abhinav qu’Abhimanyu et Akshara se sont retrouvés face à face après 6 ans. Abhi a vu Akshara vivre avec Abhinav et son fils Abhir. Il est brisé qu’Akshara ne soit plus avec lui et cela le peine. Abhinav ne sait pas qu’Abhimanyu est le même Abhi d’Akshara. Et maintenant, il est enfin temps pour lui de savoir.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai GRANDE TORSION

Entertainment News est plein de la grande tournure à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Jusqu’à présent, nous avons vu Abhimanyu aider Abhinav qui est gravement blessé. Malgré la séparation d’Akshara et d’Abhimanyu. Ils étaient très hostiles l’un envers l’autre malgré qu’ils se languissaient l’un de l’autre dans leur cœur. Alors qu’Akshara a enterré son passé, Abhimanyu (Harshad Chopda) y vit toujours. Akshara (Pranali Rathod) est également coincée dans le passé, mais elle a évolué et est devenue très forte pour son fils, Abhir.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhinav réalisera qu’Abhi est Abhimanyu ?

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhinav (Jay Soni) demander à Akshara si Abhimanyu est son Abhi, le même qui l’a quittée elle et son fils. Akshara se tient là, choqué et engourdi. Abhinav a vécu sans savoir qu’Abhimanyu est le même Abhi. Malgré la tension entre eux, il semblait ne pas s’en apercevoir. Abhinav a toujours été une personne insouciante et il n’a pas beaucoup réfléchi aux choses. Il aime garder les gens heureux. Abhir est sa vie. Cependant, les choses pourraient changer radicalement une fois qu’Abhinav aura appris la vérité sur Abhimanyu.

Abhinav sera-t-il le même homme bon qu’il est vu jusqu’à présent ? Les fans s’attendaient à ce qu’Abhinav change et il finira par se retourner contre Abhi. Va-t-il réunir Abhimanyu avec Akshara ? Sera-t-il capable de lâcher sa famille pour AbhiRa ?