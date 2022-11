Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhimanyu va jeter Akshara enceinte ? Le dernier buzz laisse les fans d’AbhiRa sous le choc

Ainsi, les notes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai amélioré à mesure que les choses entre Akshara et Abhimanyu s’amélioraient. Cela prouve à quel point Abhimanyu et Akshara sont aimés de leurs fans. Harshad Chopda et Pranali Rathod jouer Abhi et Akshu dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Ils sont connus sous le nom de AbhiRa en ligne. Récemment, dans l’émission, on a vu Akshara donner une seconde chance à sa relation avec Abhimanyu. Ce dernier avait demandé à Akshara de prendre une décision sur leur relation en disant qu’il voulait vivre à nouveau avec elle et l’aimer à nouveau. Et maintenant, il y a des rapports sur un autre Séparation AbhiRa. Oui, tu l’as bien lu.

AbhiRa se dirige vers une autre séparation à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ?

Selon un live sur ABP, Abhimanyu et Akshara auront encore une autre séparation. Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont très choqués en écoutant les nouvelles. Après tout, les retrouvailles d’Abhimanyu (Harshad Chopda) et de Pranali Rathod alias Akshara ne se sont écoulées que depuis quelques heures. Selon les nouvelles en direct, Akshara sera enceinte et les circonstances amèneront Abhimanyu à jeter Akshara hors de la maison. Abhimanyu, cependant, semble ignorer la grossesse d’Akshara. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation concernant la piste à venir, cela a énervé les expéditeurs d’AbhiRa et comment !

Lisez aussi: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Les fans d’AbhiRa se réjouissent alors qu’Abhimanyu-Akshara se «parlent» enfin; Mahima pour inciter Manjiri

Les fans d’AbhiRa sont sous le choc et consternés

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se rend chaque jour dans la section Entertainment News. Que ce soit pour le faible TRPS, les pistes en cours et plus encore. Même les fans réagissent à la même chose. Et après avoir regardé le live et entendu parler d’une autre séparation entre Abhimanyu et Akshara, ils n’étaient, naturellement, pas contents. Certains pensent que c’est faux alors que d’autres sont sous le choc. Découvrez les tweets des fans d’AbhiRa sur la nouvelle piste de séparation ici :

#HarshadChopda SBS Live parle à nouveau de la prochaine piste de séparation de 5 ans #yrkkh #AbhimanyuBirla PS – ‘Aditi alaws donne également confirmation aux rédacteurs de l’actualité pour se préparer à un autre saut, pic.twitter.com/yQ1UBrAzDE ManishaMaji (@ManishaMaji8) 9 novembre 2022

Il y avait une piste de grossesse et de séparation après le divorce à Ichche nodee. Il y a d’abord eu une rumeur de perte de mémoire et maintenant il y a une rumeur de piste de grossesse. Je pense que tous les portails médiatiques le supposent parce que la 3ème génération est un remake. Pas complètement mais..une partie..#yrkkh #Abhira Restez à l’écart (@ Trupti20240863) 9 novembre 2022

N ppl pourquoi les fabricants divulgueront-ils leur piste sur un portail médiatique? ??? C’est le même SBS qui a parlé du drame d’échange de mariée et c’est le même SBS qui a divulgué tout l’épisode du mariage dans leur segment. Pour l’attention qu’ils obtiennent à leur pire.#yrkkh #AbhiRa ????????? ?? (@Tanghita1) 9 novembre 2022

Sachiii Kuch hone aussi pehly? ouest Asaar à dikh Nahi rhy Kuch bhi hone ke….??? Chiriya bhi complète Nahi huii abhi tak ??#Yrkkh #AbhiRa #HarshadChopda #PranaliRathod #HarshAli https://t.co/U6btaGBPRP harshadxsakoon (@harshadxsakoon) 9 novembre 2022

Akshara enceinte toh tab hogi na jab kuch hoga inke hêtre ?? Aur abhi toh milain hain doni 2 din pehle. Thoda toh baat ko samjho doston ?? ——#yrkkh #AbhiRa #HarshadChopda #PranaliRathod #YehRishtaKyaKehlataHai #Harshali https://t.co/j23okZxVYw Sarah Waqar (@Sarawaqar141) 9 novembre 2022

Non les gars c’est une vraie nouvelle ? Channel veut apporter cette piste pour trp… Ils font pression sur nos créateurs pour qu’ils apportent des pistes édiotiques dans notre histoire comme d’autres séries à but lucratif. Ils veulent des combats et une séparation entre #AbhiRa pour trp. Honte sur @StarPlus#yrkkh https://t.co/Db6K79PnZM Pranalienne ?? (@Pranalians11) 9 novembre 2022

Les gars avec yaar relax karo chill maro Koi séparation nahi ho raha. Alors détendez-vous. Yaha ek media ne saut de séparation ka dala baki portails media bhi bhed chaal mey chal diye Aur aab ush bhed chaal ka part tum log baan rahe ho ? Makers pagal nahi hai itna samj lo ?#AbhiRa #Yrkkh Aamaya (@MadCrazygirls) 9 novembre 2022

Plssss DKP ou garima donnent de bons BTS, sinon ce FD continuera de déclamer et de pleurer à propos de cette nouvelle de séparation de conneries J’en ai tellement marre de ces bêtises #yrkkh #AbhiRa Tanisha (@Tanisha6345) 9 novembre 2022

Elle a dit “mujhe aisa lagta hain” ? Donc rien n’est encore confirmé ? Et les portails médiatiques que nous connaissons nous égarent toujours pour l’engagement ? #yrkkh #abhira https://t.co/Co69QBW6Li Anushka Ghosh (@AbhiraAbhira1) 9 novembre 2022

Lisez aussi: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Harshad Chopda alias Abhi et Pranali Rathod alias les stans solo d’Akshu entrent en guerre pour la “seconde chance” [View Tweets]

Pendant ce temps, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Ami Trivedi alias Manjiri se fâcher avec Akshara qui se rend chez sa maayka pour la réunion de la future mariée de Vansh. Elle doit assister au dîner d’Abhimanyu dans la soirée. Cependant, au manoir Goenka, Kairav ​​tombe soudainement malade.