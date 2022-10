Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhimanyu envoie des papiers de divorce à Akshara ; sa réaction choque l’Abhi impuissant

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai traverse actuellement la voie de la séparation d’Abhimanyu et d’Akshara Birla qui se sont mariés il y a quelques mois à peine. alors qu’il y a eu beaucoup de malentendus entre les tourtereaux et finalement ils sont au stade f station. Dans le dernier épisode, vous verrez Akshara parler à Abhimanyu devant toute la famille Goenka et Birla au temple affirmant qu’elle pensait lui parler et travailler sur leur relation, cependant, en partant, elle a vu les papiers du divorce. Akshara a été assez choquée de voir les papiers du divorce et bientôt elle a rappelé ses bons souvenirs avec Abhimanyu, ce qui a seulement montré qu’elle l’aime toujours et ne veut pas cette séparation.

Vos yeux disent beaucoup de choses, vous comprendrez la douleur lorsque vous perdez quelque chose de précieux. Je ne prends pas parti, je les aime tous les deux, j’espère et je prie pour qu’ils s’unissent bientôt.#AbhiRa #YehRishtaKyaKehlataHai #YRKKH #HarshadChopda #PranaliRathod #AbhimanyuBirla #AksharaGoenka #Harshali pic.twitter.com/Dhcsf2L0Ev Varsha Chooranolickal ? (@MartinVarsha) 1 octobre 2022

Alors qu’Abhimanyu qui aime aussi beaucoup Akshara ne veut pas de cette situation mais il est dans un dilemme entre son ego et son impuissance et n’arrive pas à se décider. Abhimanyu a eu l’air extrêmement choqué quand Akshara lui a avoué qu’elle voulait sauver leur relation et lui donner une chance de plus, nous nous demandons s’ils travailleront à nouveau sur le mariage car les créateurs ont déjà prévu un saut dans la série. Les fans ont salué la performance de Pranali Rathod alias Akshara tout en affirmant qu’Abhimanyu alias Harshad Chopra est en train de perdre un joyau. Est-ce la fin d’Abhira ?