Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Abhimanyu blâme Akshara pour la mort de Sirat ; AbhiRa est complètement choqué par la piste en cours

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a pris une tournure majeure dans l’histoire et une qui n’a pas été vue auparavant. AbhiRa les fans sont sous le choc et le déni de la piste en cours. Ils ont même appelé au boycott. En fait, NON ABHIRA NON YRKKH est à la mode depuis le matin. Eh bien, pour les non-initiés, Paras PriyandarshanLe personnage de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a été tué. Oui, Neil est mort et tout le monde blâme Akshara pour la même chose. Même Abhimanyu croit qu’Akshara est la raison de tout. Les fans sont incapables de comprendre et de faire face au drame à haute tension.

Abhimanyu blâme Akshara

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu (Harshad Chopda) s’en prendre à Akshara (Pranali Rathod). Alors qu’Akshara a le cœur brisé de tout perdre tel quel, Abhimanyu la blâme pour tous les décès. Akshara est abasourdi par les allégations d’Abhi. Il le perd et dit cela à cause de ses décisions et qu’elle ne l’écoute jamais. Abhimanyu dit que lorsqu’il y a tant de pourquoi dans les relations, les relations en souffrent. Abhimanyu appelle Akshara “ziddi” et blâme son entêtement pour toutes les tragédies. Il fait ressurgir tout le passé. Abhimanyu évoque le sujet de la mort de Sirat et quand Akshara lui dit que ce n’est pas le cas, Abhimanyu refuse de la croire.

Abhimanyu et Akshara se séparent; Les fans d’AbhiRa sous le choc

Abhimanyu est furieux et dans le feu de l’action, il blâme également Akshara pour la mort de Sirat. Il remet les papiers du divorce à Akshara. Ce dernier est brisé jusqu’à la moelle. Cependant, elle signe les papiers et quitte Abhimanyu sans dire un mot. Les fans d’Abhimanyu et d’Akshara sont sous le choc de la tournure prise par la série. Entertainment News est rempli de réactions sur Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Découvrez leurs réactions ici :

Les gars notre AB #abhikaakshu #abhi #AbhimanyuBirla peut nvr evr dire al thes thngs 2 his AK he ws tryng 2 la blesser intentionnellement donc elle va commencer à le détester (idk da reason) mais je suis 1000000 ….% sûr que je reçois littéralement des vibrations très fortes#HarshadChopda #PranaliRathod #AbhiRa #HarshAli pic.twitter.com/teKgUXAxU0 HarshAliJaans (@harshadxsakoon) 28 décembre 2022

Pour info … Akshu n’a jamais évoqué les erreurs du passé comme Abhi, qu’il s’agisse d’accepter d’épouser Aarohi ou de divorcer (deux fois), ni de l’interroger pour quoi que ce soit … N l’a aimé et l’a accepté tel qu’il est… inconditionnellement… sans perdre son individualité.#yrkkh #PranaliRathod pic.twitter.com/fRmK4DxoPR Rags_AbhiRaXHcPr ? (@ Ragini2011) 28 décembre 2022

Te déteste @StarPlus Et ton amour pour TRP, tu as ruiné notre #AbhiRa NON ABHIRA NON YRKKH#yrkkh https://t.co/lC2gCeJAr9 Niyati (@Niyati2002) 28 décembre 2022

Dépression nerveuse Ensuite, elle prendra la promesse d’abhi de se marier et de donner le nom à cet enfant NON ABHIRA NON YRKKH#yrkkh #AbhiRa Sadaf Ahmed (@SnaSadaf) 28 décembre 2022

Il savait pour les crampes ? fabricants ka dimag pura tarah kharab hogaya h lagta h ?? matlab kya zarurat thi iski ?#Yrkkh #Abhira ??? ? (@MukhtalifAnu) 28 décembre 2022

Manjri a perdu son beau-fils et son fils wo bi aisa, résultat de la liaison illégitime de son mari! Elle ne l’a jamais aimé ni bien élevé. elle a commencé à donner à neil un traitement spécial sur abhi quand dur a appris que neil était aussi son fils. #yrkkh #AbhiRa PAS D’ABHIRA PAS DE YRKKH https://t.co/TQKORNKXy9 Secret Flish (@secretflish) 28 décembre 2022

Littéralement ruiné nos bébés maladroits, comment pouvez-vous être si cruel ?? Ils ont fini si durement cette fois que cette blessure ne sera jamais cicatrisée ?? NON ABHIRA NON YRKKH#HarshadChopda #PranaliRathod #Harshali #AbhimanyuBirla #AksharaBirla #yrkkh #YRKKH3 #AbhiRa pic.twitter.com/Zn57CV5vT6 Damini abhiraa (@Damini00996842) 28 décembre 2022

Jay Soni entrera dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Dans le précap de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara errer sans but. Elle monte dans un bus et rencontre un jeune homme. Jay Soni joue l’homme qui l’aide et achète un billet. Il offre également des paroles de réconfort à Akshara. On dit que le spectacle va faire un bond. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle à ce sujet.