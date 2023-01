Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Aarohi réussit tandis qu’Akshara vend des confitures sans carrière, ce qui met les fans d’AbhiRa en colère ; vérifier la réaction des fans sur l’épisode post-saut

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a obtenu un TRP de 2,3 cette semaine. Il a connu un pic malgré les fans d’AbhiRa qui s’en prennent aux fabricants pour avoir à nouveau séparé Abhimanyu et Akshara l’un de l’autre. Ils s’étaient réunis il y a quelques jours et avaient encore quelques problèmes à résoudre quand, BAM ! Une autre séparation et un saut ont été introduits dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Et à partir d’aujourd’hui, l’histoire post-bond sera vue dans l’émission.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai GRANDE TORSION :

Ainsi, dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons l’épisode commencer par un saut. Le look de Harshad Chopda alias Abhimanyu a changé et il sauve toujours des vies et est un bon médecin. D’autre part, Aarohi gère toute la Birla House ainsi que sa carrière. Elle est également un bon médecin aux côtés d’Abhimanyu. Ailleurs, Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jay Soni) ont déménagé à Kasauli, semble-t-il. Abhinav travaille comme chauffeur de taxi. Il est amusant et joyeux et Akshara a changé son apparence et partiellement aussi sa vision des choses. Cependant, il y a une chose qu’ils n’ont pas du tout aimée. Les sauts de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont toujours fait la une des journaux dans Entertainment News.

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont furieux de la profession d’Akshara; vérifier RÉACTIONS :

Ainsi, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara sortir de la maison Sharma. Elle a un look très desi. Alors qu’Akshara est devenue féroce, on la voit faire des confitures. Et aussi demander à Abhinav de les vendre. Les fans ne sont pas vraiment satisfaits. Akshara est une grande chanteuse mais son épisode post-saut n’avait rien à voir avec son chant. Découvrez les réactions du premier épisode ici:

UN &? se portent bien dans leur carrière Et d’autre part Akshu fabrique et vend de la confiture ? harami kutto makers elle était chanteuse La carrière d’Akshu est une blague pour toi Licchado? Qu’est-ce que ces bâtards ont fait à ma pauvre fille, Akshu a dû arrêter de chanter aussi ???#yrkkh #ABHIRA pic.twitter.com/F1TJi2mfCE Harshali Destiny (@ishvikaCreat0) 6 janvier 2023

Dkp kuttooo kvi v #Akshu k carrière ko grandir krne nai diya suru se usko logo ki faltu batey sunwayi h aur sapin v usko ek bara Chanteur nai banne dia mujhe toh ab lgta h tmlog kvi v Akshu ka wo Era lekr salut nai aoge humesa famille usko drame moi lga k rkhoge HateYouDkp#yrkkh #Abhira https://t.co/zzlCb1apYX Dorothée (@_MeMaddy_) 6 janvier 2023

Les bons fabricants ne se sont jamais souciés de la carrière d’akshu akshu 1.0 est plus axée sur la carrière, elle était musicothérapeute, un travail si unique, mais les fabricants ont perdu la tête. ksmile (@ksmile31253637) 6 janvier 2023

Sérieusement, qu’en est-il de sa carrière de chanteuse yaar … au moins 1er saut mein écrivains ne yeh toh yaad rakha … Je pense que les écrivains ont eu une perte de mémoire de courte durée, tabhi toh ek bien éduqué orienté vers la carrière ckt ko jam bechne diya .. Praveetha Mary (@praveetha_mary) 6 janvier 2023

Les fabricants font toujours l’injustice avec Akshu. Jamais mis en évidence son côté amoureux, sa bonté ouvertement. Cette fois, donnez une justification et une définition appropriées pour son personnage ainsi que son histoire. Déjà moqué de sa profession et de son sacrifice, cette fois pas encore.#yrkkh #PranaliRathod Confiture? (@AfreenJamilaa) 6 janvier 2023

Oui, cette fois, pas d’injustice envers elle à chaque fois qu’elle a été blâmée parce que vous ne lui donnez pas de justification appropriée, mais il est grand temps que le point de vue d’Akshu et ses actions devraient être forts.#yrkkh #AbhiRa #pranalirathod #AksharaGoenka @KalraRomesh https://t.co/NIco1Y8YQb Abi__Dev (@AbiDev80188033) 6 janvier 2023

Nous devons suivre la tendance pour la profession d’akshu Nikey Kumari (@nikeykumari4) 6 janvier 2023

Ils auraient pu la montrer comme une femme d’affaires moderne telle que maya dans beyhadh..mais ici c’est tout le contraire.. Akshita1123 (@akshita11231) 6 janvier 2023

Pendant ce temps, Y est #akshara faire de la confiture, forcer Nav 2sell ? Nulle part ne ressemble à la croissance. Elle pourrait être professeur de musique, tutrice d’enfants si WFH c’est environ. Dimaag jam ho gaya dès que j’ai vu louche à la main ! Que s’est-il passé 2 YTchannel ? #yrkkh fabricants ?#abhira Akshu-confiture de pomme banao Doc durr bhagao miniite (@ItsMini19) 6 janvier 2023

Les CV détestent tellement akshara ckt..maintenant, elle vend de la confiture..koi aur option de carrière nai mila et je suis sûr qu’il y aura aussi des problèmes financiers. .. seule la grâce salvatrice est le pranali ..#yrkkh Sahira (@SahiraSharma) 6 janvier 2023

Akshara est une fille bien éduquée, elle aurait été montrée comme enseignante ou employée dans une entreprise mais elle a été montrée comme femme au foyer vendeuse de confiture ??? Akshara aura besoin d’un soutien financier à l’avenir quand Abir sera malade, elle devra retourner à Udaipur ? #Yrkkh #AbhiRa Harshali Destiny (@ishvikaCreat0) 6 janvier 2023

De l’autre côté..AR est maintenant un médecin en chef plus une mère célibataire et qui s’occupe si bien de sa famille..son style est aussi si parfait… Je veux vraiment me plaindre à ce sujet !!!!#yrkkh https://t.co/IGK9sYcFaJ Sahira (@SahiraSharma) 6 janvier 2023

#yrkkh #abhira Je suis un peu d’accord sur ce point, mais akshu a une histoire sur pourquoi elle est comme ça, mais j’ai aimé ses dialogues seuls, ce qui a donné l’espoir qu’elle déchirera les gorilles une fois que la confrontation aura lieu, d’un autre côté, arohi a des gorilles entiers et financièrement stable aussi. https://t.co/TBr4FfjTBV Shreya (@Shreya16092512) 6 janvier 2023

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons les cadeaux d’Abhir et de Roohi être mélangés. Abhimanyu et Akshara se rencontreront-ils à cause de la confusion des colis ?