Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 12 mai rebondissement à venir : Abhinav et Akshara font tout leur possible pour renforcer leur situation financière ; Abhimanyu acceptera-t-il la défaite?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de l’histoire de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Abhimanyu (Harshad Chopda) atteindre la maison Goenka pour rencontrer son fils et l’emmener un moment. Plus tard, nous verrons Manjari (Ami Trivédi) faire des bonbons pour Abhir (Shreyansh Kaurav) et le chouchouter. De l’autre côté, Aarohi (Karishma Sawant) devient très précaire en voyant Abhir dans la maison de Birla. Les téléspectateurs apprécient le lien entre Abhir et Abhimanyu. Rohi (Heera Mishra) vient de l’école, voit Abhir et Abhimanyu jouer et se met très en colère. Plus tard, nous verrons les Goenkas venir soutenir Akshara (Pranali Rathod). Voyons: est-ce qu’Abhinav (Jai Soni) et Akshara renforcent ou non leurs finances ?

Akshara et Abhinav mettent tout en œuvre pour renforcer leur situation financière

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir Abhinav (Jai Soni) et Akshara (Pranali Rathod) commencer leur travail pour renforcer leurs finances. Plus tard, nous verrons qu’Abhinav travaille comme chauffeur de taxi et qu’Akshara démarre son entreprise de confiture. Cela va être très intéressant car Abhinav peut obtenir la garde d’Abhir parce que l’argent est important, mais l’éducation est plus importante que l’argent, qu’Abhinav donne à Abhir de la meilleure manière. De plus, nous verrons Akshara remplir à nouveau le formulaire d’examen pour le LL.B. Voyons si Akshara réussit cet examen et obtient une licence d’avocat pour se battre avec Abhimanyu (Harshad Chopda).

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on peut voir qu’Akshara combat une affaire de garde où elle a failli perdre devant Abhimanyu, mais lorsque le juge demande à Abhir à qui il veut rester, il choisit Abhinav et Akshara plutôt qu’Abhimanyu. Voyons maintenant ce que va faire Abhimanyu : va-t-il oublier Abhir et les laisser aller à Kasauli, ou est-il possible que le juge décide qu’Abhinav et Akshara vivent à Udaipur et qu’Abhimanyu rencontre Abhir quand il le souhaite ? Voyons quelle est la décision finale des juges.