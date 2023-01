Yeh Hai Mohabbatein, célèbre Ruhaanika Dhawan, achète une somptueuse maison à Mumbai à 15 ans

Yeh Hai Mohabbatein, la célèbre enfant actrice Ruhaanika Dhawan, qui a conquis des millions de cœurs grâce à ses talents d’actrice dans la série, a récemment acheté sa propre maison de luxe à Mumbai à l’âge de 15 ans.

Ruhaanika a pris son compte Instagram dimanche et a partagé la nouvelle de son dernier achat avec ses fans en publiant les photos de la maison. Partageant la photo, elle a remercié ses parents Remerciant dans une longue légende, elle a écrit : “Avec les bénédictions de Waheguru ji et mes parents partageant mon bonheur avec vous tous… Vers de nouveaux départs !! Mon cœur est plein et je suis extrêmement Reconnaissant… J’ai coché un très grand rêve – Acheter une maison par moi-même. C’est très énorme pour moi et mes parents. J’avais hâte de partager cela avec vous tous. Mes parents et moi sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les plateformes et opportunités que j’ai eues et qui m’ont aidé à réaliser ce rêve.”





“Bien sûr, cela n’aurait pas été possible sans l’aide et les conseils de mes parents et au moment où j’écris ceci, je sais à quel point je me sens béni de les avoir. Mention spéciale à ma mère qui est une magicienne, elle est à tous égards Desi mère qui économise chaque centime et le double. Seul Dieu et elle savent comment elle le fait !!” elle a continué.

Ruhaanika a conclu sa légende en donnant de la motivation à ses fans : “Il n’y a pas d’arrêt pour moi !! Ce n’est que le début. Je rêve déjà plus grand, je vais poursuivre mes rêves et travailler encore plus dur. Donc, si je peux le faire, vous aussi peut !! Alors rêvez, suivez vos rêves et cela se réalisera certainement un jour.

Pour les non-initiés, Ruhaanika a commencé sa carrière avec le feuilleton de 2012 Mme Kaushik Ki Paanch Bahuein. Elle a ensuite joué un rôle central dans la série dramatique romantique d’Ekta Kapoor, Ye Hai Mohabbatein, et a également fait une apparition dans la vedette de Salman Khan, Jai Ho. Elle est également apparue dans Ghayal Once Again. (Avec les entrées de l’ANI)



