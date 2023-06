‘Yeh Biscuit Oreo sabko pasand hai’

Orhan Awatramani alias Orry est l’une des célébrités les plus en vogue des médias sociaux car il continue de partager des photos avec des enfants vedettes tels que Janhvi Kapoor, Nysa Devgan, Ahan Shetty et Mahikaa Rampal, entre autres, lors de ses somptueuses soirées à Mumbai, Dubaï et d’autres villes. à travers le monde.

Récemment, il a partagé une photo avec le chef du Congrès national indien Rahul Gandhi, qui est devenue virale sur Internet, les gens l’appelant « le crossover le plus inattendu de tous les temps ». Et maintenant, Orry a posté une photo avec Parineeti Chopra, qui s’est fiancée au chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, le mois dernier.

Partageant une photo avec l’actrice de Ladies vs Ricky Bahl sur ses histoires Instagram, la mondaine a écrit : « Un autre jour, un autre café ». La photo s’est instantanément propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et a été partagée par plusieurs pages Instagram dédiées à l’actualité et aux potins de Bollywood. Lorsqu’une de ces pages a publié la photo, les internautes ont partagé leurs réactions hilarantes à ce sujet. Un utilisateur a écrit : « Ye Orry to Oreo biscuit ki tarah sabko pasand hai (Cet Orry est comme un biscuit Oreo, apprécié de tous) », tandis qu’un autre a ajouté : « Dono heroines ek saath (Les deux actrices ensemble) ».





Les internautes se demandent souvent ce que fait Orry dans la vie. Dans une interview avec Cosmopolitan India , il a déclaré qu’il ne pouvait pas décrire sa profession car il se disait « chanteur, auteur-compositeur, créateur de mode, directeur créatif, styliste de mode, assistant exécutif, acheteur, acheteur, joueur de football, conservateur d’art ». Lorsqu’on lui a demandé s’il travaillait de 9 h à 17 h, Orry a déclaré : « Je travaille sur moi-même. Je vais au gymnase, je réfléchis beaucoup, parfois je fais du yoga, je vais me faire masser. , je travaille, mais je travaille sur moi-même. » Son profil LinkedIn répertorie son travail en tant que « chef de projet spécial au bureau des présidents de Reliance Industries Limited ».

